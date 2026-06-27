Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 28 Juni 2026 | 03.55 WIB

Semesta Berpihak! 5 Shio Ini Diprediksi Menjadi Magnet Kekayaan dan Kesuksesan

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific)

JawaPos.Com - Keberhasilan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh usaha, ketekunan, dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang datang. 

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus energi yang berbeda. 

Ketika memasuki fase yang baik, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemajuan dalam karier, usaha, maupun kondisi finansial.

Prediksi ini tentu bukan kepastian mutlak, melainkan gambaran yang dapat dijadikan penyemangat untuk terus berkembang. 

Dengan tetap berpikir positif dan bekerja keras, peluang meraih hasil yang lebih baik akan semakin terbuka.

Dilansir dari kanal Youtube cs geteda, inilah lima shio yang diprediksi menjadi magnet kekayaan dan kesuksesan dalam waktu dekat.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai pribadi yang penuh percaya diri, berani mengambil keputusan, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Menguasai 8 Kebiasaan Ini Sebelum Usia 30, Kesuksesan Hampir Pasti Akan Datang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Menguasai 8 Kebiasaan Ini Sebelum Usia 30, Kesuksesan Hampir Pasti Akan Datang Menurut Psikologi

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.33 WIB

10 Tanda Seseorang Merasa Bersalah atas Kesuksesan yang Tidak Disadari Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

10 Tanda Seseorang Merasa Bersalah atas Kesuksesan yang Tidak Disadari Menurut Psikologi

Jumat, 26 Juni 2026 | 23.55 WIB

3 Weton yang Rezekinya Melimpah Ruah di Tahun 2026, Peluang Sukses dan Kaya Raya Terbuka Lebar - Image
Zodiak

3 Weton yang Rezekinya Melimpah Ruah di Tahun 2026, Peluang Sukses dan Kaya Raya Terbuka Lebar

Jumat, 26 Juni 2026 | 22.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

3

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

8

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore