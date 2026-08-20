7 Shio yang Disebut Punya Magnet Kekayaan, Sukses Berkat Strategi dan Kerja Keras

seseorang yang kaya dibantu oleh semesta./Freepik.
JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kondisi finansial yang berbeda. Dalam astrologi Tiongkok, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.
Sebagian shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian finansial, seperti keberanian mengambil peluang, kemampuan menyusun strategi, ketekunan, hingga kecermatan mengelola aset.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam ramalan astrologi Tiongkok disebut memiliki hoki finansial kuat.
Berikut daftar dan karakter yang dikaitkan dengan masing-masing shio tersebut.
Naga merupakan simbol kekuatan, kemuliaan, dan keberuntungan dalam tradisi Tiongkok. Pemilik shio ini sering digambarkan memiliki karakter percaya diri serta kemampuan memimpin.
Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan, Shio Naga disebut tidak mudah mundur meskipun terdapat risiko.
Kemampuan membangun relasi juga menjadi modal penting. Dalam ramalan, kombinasi keberanian, jaringan luas, dan intuisi tersebut membuat Naga dianggap memiliki potensi kuat untuk mencapai kemapanan.
Shio Ular dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh perhitungan. Mereka tidak selalu menunjukkan apa yang sedang dikerjakan kepada orang lain.
Dalam urusan finansial, karakter tersebut dianggap menjadi kelebihan karena membuat mereka cenderung mempelajari keadaan sebelum mengambil keputusan.
Ular juga dipercaya mampu membaca perubahan dan melihat peluang lebih awal. Karena tidak gemar bertindak terburu-buru, mereka digambarkan lebih fokus membangun aset secara perlahan dan terencana.
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Jawa Pos
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