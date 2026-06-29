Bak Ketiban Durian Runtuh, 7 Shio Ini Diprediksi Menjadi Magnet Kekayaan dan Peluang Emas

JawaPos.Com - Datangnya rezeki sering kali tidak hanya berasal dari pekerjaan utama.

Bonus, kenaikan penghasilan, peluang usaha baru, proyek yang menguntungkan, hingga kerja sama yang tak terduga juga dapat menjadi pintu menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Karena itu, banyak orang berharap memperoleh momentum keberuntungan yang mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mengalami siklus keberuntungan yang berbeda pada setiap periode.

Beberapa shio disebut sedang memasuki fase yang cukup baik, sehingga peluang memperoleh tambahan rezeki, memperluas karier, maupun mengembangkan usaha dinilai lebih terbuka dibandingkan sebelumnya.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tidak dapat dijadikan jaminan mengenai masa depan.

Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan melihat peluang, kedisiplinan, serta keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.