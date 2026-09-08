Nasib Berubah Drastis, 7 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur dan Kaya Raya

shio dihujani finansial hingga jadi kaya raya kata astrologi Tionghoa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan setiap shio dipercaya memiliki dinamika tersendiri. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi berbagai hambatan, tetapi ada pula periode yang diyakini membawa peluang dan keberuntungan lebih besar.

Perubahan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga kondisi pekerjaan dan keuangan. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki potensi untuk mengalami peningkatan finansial setelah melewati fase yang kurang menguntungkan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pergerakan energi dan perubahan keberuntungan dipercaya dapat membuka kesempatan baru. Peluang tersebut bisa muncul melalui karier, bisnis, investasi, maupun sumber pemasukan lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut bakal mendapatkan keberuntungan finansial dan berpeluang mencapai kondisi ekonomi yang lebih mapan.

Berikut tujuh shio yang dimaksud:

1. Shio Kambing Shio Kambing dipercaya memiliki kemampuan untuk membaca peluang dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Karakter tersebut disebut dapat menjadi modal penting dalam membangun kondisi finansial.

Mereka juga dikenal cukup fleksibel ketika menghadapi perubahan. Kemampuan beradaptasi membuat pemilik shio ini dipercaya tidak mudah kehilangan peluang ketika situasi pekerjaan atau bisnis mengalami pergeseran.

Dalam urusan keuangan, Kambing disebut mampu mengelola aset secara hati-hati. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan cepat, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana mempertahankan hasil yang telah diperoleh.

Kombinasi antara kecermatan, intuisi, dan kemampuan membaca keadaan membuat Shio Kambing dipercaya berpeluang mengalami peningkatan finansial secara bertahap.

2. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam kerap digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras dan memiliki kemampuan mengatur keuangan. Mereka disebut tidak mudah menghamburkan penghasilan tanpa perhitungan.

Kecerdasan dan kreativitas juga menjadi kekuatan yang dipercaya dapat membantu mereka menciptakan sumber pendapatan baru. Ketika menemukan peluang menarik, mereka cenderung berusaha mengembangkannya dengan serius.

Shio Ayam juga disebut berani mengambil risiko, tetapi idealnya setelah mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian. Sikap tersebut dapat menjadi modal ketika mereka terjun ke dunia usaha atau investasi.