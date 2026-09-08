Tak Disangka Jadi Sultan, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Finansial Besar

ILustrasi seseorang yang jumlah hartanya takkan tersusul
JawaPos.com - Tidak semua perjalanan hidup berjalan mulus sejak awal. Sebagian orang harus melewati keterbatasan, kegagalan, bahkan perkataan yang merendahkan sebelum akhirnya mampu mencapai kehidupan yang lebih baik.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan rezeki seseorang. Ada weton yang dipercaya memiliki keberuntungan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya disebut baru merasakan perubahan besar setelah melewati berbagai tantangan.
Kisah tentang seseorang yang bangkit dari kondisi sulit kemudian menjadi mapan juga kerap muncul dalam pembahasan mengenai weton. Mereka yang dahulu dianggap tidak memiliki masa depan dipercaya dapat membalikkan keadaan melalui kerja keras, ketekunan, maupun peluang yang datang pada waktu tertentu.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang dalam primbon Jawa disebut memiliki potensi untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih kehidupan yang lebih berkecukupan.
Berikut delapan weton tersebut:
Jumat Legi disebut sebagai salah satu weton yang perjalanan rezekinya tidak selalu datang dengan cepat. Pada masa awal kehidupan, pemilik weton ini dipercaya dapat menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan.
Kondisi tersebut terkadang membuat mereka dipandang sebelah mata. Namun, dalam kepercayaan primbon, keadaan sulit tersebut bukan berarti akan berlangsung selamanya.
Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, peluang finansial diyakini mulai terbuka lebih luas. Mereka disebut berpotensi memperoleh hasil besar setelah melewati proses panjang.
Bahkan, sebagian pemilik Jumat Legi dipercaya dapat membangun usaha atau karier hingga mencapai posisi yang jauh lebih mapan dibandingkan masa sebelumnya.
Rabu Pahing dikenal dalam ramalan weton sebagai sosok yang memiliki kecermatan dan kemampuan berpikir. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka ketika harus menentukan langkah berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.
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Jawa Pos
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