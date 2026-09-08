Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 9 September 2026 | 03.58 WIB

Tak Gentar Meski Dihina, 4 Shio Ini Diprediksi Bangkit dan Dihujani Rezeki

shio yang dulu dihina dan difitnah sekarang rezeki berlimpah dan kaya raya. (Freepik/ jannoon028)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Tidak sedikit pula ramalan yang menggambarkan bahwa cobaan dan tekanan dapat menjadi bagian dari perjalanan sebelum seseorang mencapai keberhasilan.

Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter kuat ketika menghadapi cibiran, hinaan, maupun tudingan dari orang lain. Alih-alih menyerah, mereka justru disebut mampu menjadikan pengalaman tersebut sebagai dorongan untuk memperbaiki kehidupan.

Bahkan, berdasarkan ramalan yang beredar, beberapa shio diyakini bakal mengalami perubahan kondisi finansial setelah melewati berbagai ujian. Rezeki yang datang disebut dapat membuka peluang menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, ada empat shio yang dipercaya pernah mengalami masa penuh hinaan atau fitnah, tetapi kemudian berpeluang merasakan keberuntungan dan rezeki berlimpah.

Berikut empat shio yang dimaksud:

1. Shio Tikus

Dalam astrologi Tionghoa, tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, keluwesan, serta kemampuan membaca keadaan. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Saat mendapatkan perkataan yang merendahkan, mereka cenderung tidak ingin berlama-lama terjebak dalam kekecewaan. Tekanan justru dapat mendorong mereka untuk membuktikan bahwa penilaian orang lain tidak menentukan masa depan.

Shio Tikus juga dikenal memiliki pola pikir yang cukup strategis. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan, termasuk ketika melihat kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha.

Cibiran dari orang lain bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk bekerja lebih serius. Keinginan membuktikan kemampuan membuat Shio Tikus terus mengejar target yang sudah ditetapkan.

Jika usaha tersebut berjalan sesuai harapan, kondisi finansial mereka dipercaya dapat ikut membaik. Kesuksesan yang diperoleh pun seolah menjadi jawaban atas berbagai anggapan negatif yang pernah diterima.

2. Shio Harimau

Shio Harimau dalam simbolisme Tionghoa identik dengan keberanian, ketegasan, dan jiwa kepemimpinan. Mereka dipercaya mempunyai mental yang relatif kuat ketika harus berhadapan dengan tekanan.

Ketika diremehkan, pemilik shio ini tidak mudah membiarkan komentar negatif mengganggu tujuan mereka. Sebaliknya, tantangan tersebut dapat menjadi pemacu untuk menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata.

Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Harimau. Dalam urusan karier maupun bisnis, mereka dipercaya tidak takut mencoba langkah baru selama melihat adanya peluang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sulit Menolak Rezeki, 6 Shio Ini Konon Bakal Dihujani Keberuntungan Finansial - Image
Zodiak

Sulit Menolak Rezeki, 6 Shio Ini Konon Bakal Dihujani Keberuntungan Finansial

Rabu, 9 September 2026 | 04.57 WIB

Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya, 7 Weton Ini Disebut Punya Tuah Kekayaan - Image
Zodiak

Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya, 7 Weton Ini Disebut Punya Tuah Kekayaan

Rabu, 9 September 2026 | 04.52 WIB

Tangis Bahagia Menanti, 7 Weton Ini Konon Akan Dihampiri Rezeki Berlimpah - Image
Zodiak

Tangis Bahagia Menanti, 7 Weton Ini Konon Akan Dihampiri Rezeki Berlimpah

Rabu, 9 September 2026 | 04.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore