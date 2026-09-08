Tak Gentar Meski Dihina, 4 Shio Ini Diprediksi Bangkit dan Dihujani Rezeki

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Tidak sedikit pula ramalan yang menggambarkan bahwa cobaan dan tekanan dapat menjadi bagian dari perjalanan sebelum seseorang mencapai keberhasilan.
Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter kuat ketika menghadapi cibiran, hinaan, maupun tudingan dari orang lain. Alih-alih menyerah, mereka justru disebut mampu menjadikan pengalaman tersebut sebagai dorongan untuk memperbaiki kehidupan.
Bahkan, berdasarkan ramalan yang beredar, beberapa shio diyakini bakal mengalami perubahan kondisi finansial setelah melewati berbagai ujian. Rezeki yang datang disebut dapat membuka peluang menuju kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, ada empat shio yang dipercaya pernah mengalami masa penuh hinaan atau fitnah, tetapi kemudian berpeluang merasakan keberuntungan dan rezeki berlimpah.
Berikut empat shio yang dimaksud:
Dalam astrologi Tionghoa, tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, keluwesan, serta kemampuan membaca keadaan. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.
Saat mendapatkan perkataan yang merendahkan, mereka cenderung tidak ingin berlama-lama terjebak dalam kekecewaan. Tekanan justru dapat mendorong mereka untuk membuktikan bahwa penilaian orang lain tidak menentukan masa depan.
Shio Tikus juga dikenal memiliki pola pikir yang cukup strategis. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan, termasuk ketika melihat kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha.
Cibiran dari orang lain bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk bekerja lebih serius. Keinginan membuktikan kemampuan membuat Shio Tikus terus mengejar target yang sudah ditetapkan.
Jika usaha tersebut berjalan sesuai harapan, kondisi finansial mereka dipercaya dapat ikut membaik. Kesuksesan yang diperoleh pun seolah menjadi jawaban atas berbagai anggapan negatif yang pernah diterima.
Shio Harimau dalam simbolisme Tionghoa identik dengan keberanian, ketegasan, dan jiwa kepemimpinan. Mereka dipercaya mempunyai mental yang relatif kuat ketika harus berhadapan dengan tekanan.
Ketika diremehkan, pemilik shio ini tidak mudah membiarkan komentar negatif mengganggu tujuan mereka. Sebaliknya, tantangan tersebut dapat menjadi pemacu untuk menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata.
Keberanian mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Harimau. Dalam urusan karier maupun bisnis, mereka dipercaya tidak takut mencoba langkah baru selama melihat adanya peluang.
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Jawa Pos
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