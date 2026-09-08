Dijuluki Shio Pembawa Hoki, 6 Zodiak Tionghoa Ini Diprediksi Mudah Raih Kesuksesan

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai sifat yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan, terutama berkat kejujuran, kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan membangun kepercayaan.

Meski ramalan seperti ini tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang, pembahasannya tetap menarik sebagai bagian dari kepercayaan dan tradisi astrologi Tionghoa.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang memperoleh kelancaran rezeki dan kemapanan finansial. Berikut daftarnya.

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan dan wibawa dalam astrologi Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai karakter tegas serta menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Mereka cenderung senang membantu orang lain tanpa selalu mengharapkan imbalan. Sikap tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kepercayaan tersebut dapat menjadi modal penting untuk membuka berbagai kesempatan. Karena itulah, Shio Naga kerap dikaitkan dengan peluang kesuksesan dan kemakmuran.

2. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan energi besar, semangat tinggi, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan.

Selain pekerja keras, pemilik Shio Kuda juga dipercaya memegang teguh prinsip kejujuran. Sikap dapat dipercaya membuat mereka memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Menurut ramalan yang dikutip dari sumber tersebut, karakter positif ini dapat menjadi jalan datangnya berbagai peluang, baik dalam karier maupun kehidupan finansial.