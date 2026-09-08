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Niko Sulpriyono
Selasa, 8 September 2026 | 22.30 WIB

4 Weton yang Diprediksi Jadi Wong Sugih, Rezekinya Mengalir dan Berlimpah Sepanjang Hidup

Ilustrasi Wong Sugih (Freepik) - Image

Ilustrasi Wong Sugih (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. 

Weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. 

Perhitungan tersebut sejak dahulu digunakan dalam berbagai keperluan adat dan dipercaya berkaitan dengan karakter, perilaku, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Primbon Jawa juga mengenal berbagai penafsiran mengenai weton dan peruntungan. 

Salah satunya berkaitan dengan rezeki dan kondisi ekonomi seseorang. 

Dari 35 kombinasi weton yang dikenal dalam penanggalan Jawa, terdapat beberapa weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan rezeki yang kuat serta berpeluang mencapai kehidupan yang makmur.

Menariknya, gambaran tersebut tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan semata seperti yang dilansir dari YouTube Bara raja cirebon. 

Karakter seperti suka menolong, pekerja keras, cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain juga menjadi bagian dari penafsiran. 

Berikut 4 weton yang dalam Primbon Jawa disebut berpeluang menjadi wong sugih, atau orang yang hidup berkecukupan dan memiliki rezeki berlimpah.

1. Selasa Pahing, Weton dengan Tekad Kuat yang Diprediksi Memiliki Rezeki Besar

Editor: Hanny Suwindari
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