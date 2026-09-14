Rezeki Mulai Terbuka, 7 Weton Ini Diprediksi Tinggalkan Kesengsaraan Menurut Primbon Jawa

Weton tidak sengsara, rezeki melimpah dan pikiran terbuka kata Primbon Jawa. (Freepik/ benzoix)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya akan mengalami perubahan positif setelah melewati berbagai tantangan.
Mereka disebut memiliki peluang untuk memasuki fase kehidupan yang lebih baik. Rezeki yang sebelumnya terasa sulit diperoleh diprediksi mulai terbuka, sementara cara berpikir mereka juga semakin luas sehingga mampu melihat kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat.
Perubahan tersebut dipercaya dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang pekerjaan, perkembangan usaha, hubungan sosial yang semakin baik, hingga kemudahan dalam urusan kehidupan sehari-hari.
Dikutip dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang disebut akan terbebas dari masa sulit, memperoleh kelancaran rezeki, serta memiliki pola pikir yang semakin terbuka menurut Primbon Jawa.
Minggu Pahing memiliki neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton ini memiliki karakter kuat dan kemampuan membaca keadaan dengan baik. Mereka juga dianggap mampu mengambil keputusan secara hati-hati sehingga kerap dipercaya menjadi sosok yang dapat memberikan arahan kepada orang lain.
Minggu Pahing juga digambarkan memiliki kepekaan terhadap kondisi orang di sekitarnya. Sikap tersebut membuat mereka mudah memahami perasaan orang lain dan sering menjadi tempat untuk meminta pendapat.
Dalam menjalani kehidupan, mereka cenderung tidak terburu-buru. Kesabaran dan ketahanan menghadapi berbagai ujian menjadi salah satu kekuatan yang dipercaya membantu mereka melewati masa sulit.
Mereka juga disebut senang melakukan perenungan dan mencari makna dari pengalaman hidup. Karena itu, kehidupan spiritual dan ketenangan batin menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka.
Menurut ramalan yang dikaitkan dengan Primbon Jawa, pertengahan tahun dapat menjadi periode ketika kesabaran Minggu Pahing mulai membuahkan hasil. Peluang usaha, kemudahan dalam keluarga, maupun bantuan dari orang-orang terdekat disebut dapat menjadi jalan datangnya keberuntungan.
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