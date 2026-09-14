Rezeki Mengalir, Harta Tak Cepat Habis: 5 Weton Ini Disebut Punya Tibo Duit

seseorang yang kekayaannya kokoh./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, primbon kerap digunakan sebagai salah satu rujukan untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang berdasarkan weton kelahiran.
Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo duit, yang secara sederhana menggambarkan kondisi ketika seseorang dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif mudah atau terbuka.
Namun, keberlimpahan harta tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak uang yang diperoleh. Kemampuan mengatur pemasukan, menekan pengeluaran, serta menentukan prioritas juga menjadi faktor penting agar kekayaan tidak cepat habis.
Dalam pandangan primbon, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki kombinasi antara keberuntungan finansial dan karakter hemat. Mereka diyakini mampu menjaga hasil kerja keras sehingga kehidupan ekonominya tetap stabil hingga masa tua.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan tibo duit sekaligus pandai mengelola harta.
Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki karakter yang cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sifat tersebut juga dipercaya tercermin ketika mereka berhadapan dengan persoalan keuangan.
Mereka tidak terburu-buru menggunakan penghasilan untuk memenuhi keinginan sesaat. Sebagian pendapatan justru disisihkan untuk kebutuhan masa depan, tabungan, maupun hal-hal yang dianggap produktif.
Menurut kepercayaan primbon, rezeki Senin Pon dapat datang melalui kerja keras dan usaha yang dibangun secara mandiri. Namun, kemampuan menjaga uang menjadi salah satu alasan mengapa kondisi finansial mereka dipercaya dapat bertahan dalam jangka panjang.
Ketika memiliki pemasukan lebih, mereka cenderung memilih memperkuat kondisi keuangan daripada mengejar kemewahan. Kebiasaan tersebut membuat hasil jerih payah lebih berpeluang terkumpul menjadi aset.
Rabu Wage termasuk weton yang dalam kepercayaan tradisional sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kecerdikan dalam mencari peluang.
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Jawa Pos
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