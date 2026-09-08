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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 8 September 2026 | 21.57 WIB

5 Zodiak yang Paling Ahli Main Dating Apps, Cepat Mengenal Orang Lain dan Menemukan Sosok yang Cocok

Ilustrasi dating apps/Magnific - Image

Ilustrasi dating apps/Magnific

JawaPos.com - Beberapa orang sangat ahli saat mencari pasangan melalui dating apps.

Biasanya orang-orang akan kesulitan keluar dari zona nyaman dengan kencan langsung melalui pertemuan dan kontak fisik bersama pasangannya, namun beberapa zodiak ini mampu menjadi sosok yang bisa dicontoh saat menjalani kencan secara online.

Selain itu, mereka juga tahu bahwa jarak hanyalah hambatan kecil. Zodiak ini tidak keberatan menjadi kreatif selama masa Long Distance Relationship (LDR).

Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (08/09) lima zodiak ini paling ahli main dating apps dan mampu menjalani masa-masa LDR. 

Taurus merasa lebih rileks dan lebih mudah membuka diri tanpa harus benar-benar meninggalkan rumah.

Mereka akan meluangkan waktu untuk memastikan pasangannya merasa nyaman, meskipun jaraknya sangat jauh.

 Taurus tidak akan membiarkan pesan anda hanya terbaca tanpa balasan. Taurus sangat ahli mengenal seseorang, sesuatu yang sangat penting dalam online dating.

Gemini benar-benar memahami seni percakapan. Mereka ahli menyesuaikan diri dengan suasana hati dari lawan bicaranya.

Hal inilah yang membuat mereka tidak kesulitan saat harus berkenalan dengan orang-orang di dating apps. Mereka bisa menciptakan suasana yang seru menggunakan selera humor untuk membuat pasangannya.

Leo cukup percaya diri untuk menghadapi dating apps. Mereka mengetahui berbagai topik menarik.dating apps juga sudah menjadi bagian keseharian leo.

Editor: Hanny Suwindari
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