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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 21.35 WIB

Hoki Sedang Memihak! 8 Weton Ini Diprediksi Kebanjiran Peluang dan Rezeki Besar

seseorang yang sedang berada dalam momentum kekayaan (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang sedang berada dalam momentum kekayaan (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai rezeki.

Primbon Jawa sebagai bagian dari warisan budaya leluhur memuat berbagai tafsir mengenai perjalanan seseorang berdasarkan wetonnya. Meski bersifat kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan, ramalan semacam ini masih menarik perhatian masyarakat.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dalam perhitungan primbon disebut sedang berada dalam momentum positif. Pemilik weton tersebut diyakini berpeluang memperoleh kesempatan baru, peningkatan penghasilan, hingga kehidupan yang lebih mapan apabila mampu memanfaatkan peluang dengan tepat.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang disebut tengah memasuki fase penuh peluang dan kemakmuran menurut primbon Jawa.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon dikenal mempunyai daya tarik serta kemampuan membaca keadaan di sekitarnya. Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mengembangkan karier maupun usaha.

Dalam tafsir primbon yang dikutip, Senin Pon sedang berada dalam periode yang membuka lebih banyak kesempatan. Kerja sama baru, peluang pekerjaan, atau kesempatan bisnis disebut dapat datang dari arah yang tidak terduga.

Jika mampu memilih peluang secara cermat dan tidak terburu-buru, fase tersebut dipercaya dapat membawa perubahan menuju kondisi finansial yang lebih nyaman.

2. Rabu Legi

Rabu Legi disebut memiliki kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Sikap yang mudah bergaul dan pandai menciptakan koneksi membuat weton ini dipercaya mempunyai jaringan yang dapat mendukung perjalanan ekonominya.

Menurut ramalan yang beredar, peluang rezeki Rabu Legi dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari usaha tambahan hingga investasi maupun bantuan dari pihak yang tidak disangka sebelumnya.

Momentum tersebut diibaratkan sebagai kesempatan untuk memperluas pintu penghasilan dan secara bertahap meningkatkan taraf kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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