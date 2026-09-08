Magnet Rezeki Alami, 5 Shio Ini Disebut Punya Potensi Harta Berlimpah

seseorang yang kekayaannya tanpa limit (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati proses panjang sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki keberuntungan yang lebih mudah terbuka.
Dalam astrologi Tionghoa, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi tahun kelahiran seseorang. Selain dianggap menggambarkan karakter, shio juga sering digunakan dalam berbagai ramalan mengenai rezeki, karier, hingga kehidupan finansial.
Dalam kepercayaan tersebut, ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki energi kemakmuran sejak lahir. Mereka digambarkan mempunyai kemampuan menarik peluang, membangun kekayaan, serta mempertahankan kondisi finansial dalam jangka panjang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki aura keberlimpahan dan dianggap dekat dengan keberuntungan materi. Berikut daftarnya.
Naga memiliki posisi istimewa dalam kebudayaan Tiongkok. Simbol ini sejak lama dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, keberuntungan, dan kemakmuran.
Karakter tersebut kemudian dipercaya melekat pada mereka yang lahir di bawah Shio Naga. Mereka dianggap mempunyai ambisi besar, rasa percaya diri, serta kemampuan memimpin yang dapat membuka banyak kesempatan.
Dalam urusan finansial, keberuntungan Shio Naga dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalur. Mulai dari bisnis, proyek bernilai besar, hubungan profesional, hingga aset yang berkembang dalam jangka panjang.
Ramalan tersebut menggambarkan Shio Naga sebagai sosok yang mempunyai peluang untuk membangun kekayaan dalam skala besar, terutama jika keberanian mereka diimbangi dengan perhitungan yang matang.
Jika Naga digambarkan sebagai simbol kejayaan, Shio Kerbau lebih erat dengan ketekunan dan kestabilan.
Pemilik shio ini dikenal sebagai pribadi yang sabar serta tidak mudah menyerah. Mereka cenderung membangun kehidupan secara bertahap dan mengandalkan hasil dari kerja yang konsisten.
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Jawa Pos
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