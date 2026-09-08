5 Shio Paling Hoki Soal Keuangan, Konon Rezekinya Terus Mengalir

JawaPos.com – Kehidupan yang berkecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Memiliki penghasilan yang stabil, mampu memenuhi kebutuhan, dan masih mempunyai cadangan untuk masa depan menjadi gambaran kehidupan yang diinginkan.

Dalam tradisi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tionghoa, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberuntungan, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Menariknya, keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kecerdasan atau kemampuan mencari penghasilan. Sikap dalam menjalani kehidupan, termasuk kebiasaan bersyukur, juga dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang menerima dan mengelola rezeki.

Tentu saja, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki hoki rezeki dan kehidupan lebih berkecukupan berkat karakter positif serta rasa syukur yang dimilikinya.

1. Shio Babi – Identik dengan Kemakmuran Shio Babi sejak lama kerap dikaitkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pemilik shio ini disebut memiliki peluang untuk memperoleh kehidupan yang berkecukupan.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki naluri bisnis. Kemampuan tersebut membuat mereka lebih mudah melihat kesempatan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Namun, bukan hanya kemampuan mencari uang yang menjadi sorotan. Shio Babi juga dipercaya memiliki sikap mudah menghargai apa yang sudah dimiliki.

Rasa syukur membuat mereka tidak sekadar mengejar kekayaan, tetapi juga lebih bijak dalam menggunakan hasil yang diperoleh. Dalam ramalan, sikap tersebut dianggap menjadi salah satu alasan keberuntungan mereka terus terjaga.