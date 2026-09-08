Rezeki Justru Makin Deras Setelah Tua, 7 Weton Ini Dipercaya Jadi Orang Kaya

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Sejumlah kepercayaan dalam Primbon Jawa bahkan menyebut ada weton tertentu yang tidak langsung menikmati kemapanan sejak usia muda. Mereka digambarkan harus melewati berbagai pengalaman dan perjuangan sebelum akhirnya memasuki fase kehidupan yang lebih sejahtera.

Dengan bertambahnya usia, pengalaman dan ketekunan dipercaya membuat pemilik weton tersebut semakin matang dalam mengambil keputusan. Kondisi itulah yang kemudian dalam ramalan tradisional dikaitkan dengan terbukanya jalan rezeki yang lebih luas.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peruntungan semakin baik ketika memasuki usia matang hingga masa senja.

1. Selasa Pon Pemilik weton Selasa Pon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi. Perjalanan hidup mereka disebut tidak selalu mudah ketika masih muda karena harus menghadapi berbagai persoalan sebelum menemukan kestabilan.

Namun, pengalaman tersebut dipercaya menjadi modal berharga ketika mereka semakin dewasa. Setelah melewati berbagai proses, Selasa Pon disebut lebih mampu menentukan arah kehidupan dan mengelola peluang yang datang.

Dalam ramalan Primbon Jawa, kemapanan mereka dapat terbentuk dari usaha yang dirintis sejak lama. Kekayaan yang diperoleh pun tidak selalu berupa uang tunai, tetapi dapat berkembang menjadi aset, usaha, maupun posisi yang memberikan penghasilan berkelanjutan.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki tempat khusus dalam sejumlah tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa serta daya tarik yang kuat.

Dalam urusan rezeki, pemilik Jumat Kliwon dipercaya perlu melewati fase pembelajaran terlebih dahulu. Pada masa muda, sifat dermawan atau kurang cermat dalam mengelola keuangan disebut dapat membuat hasil yang diperoleh belum maksimal.