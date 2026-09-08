Pantang Menyerah, 6 Shio Ini Konon Mampu Mengubah Rintangan Jadi Jalan Menuju Kekayaan

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung mulus. Sebagian orang harus melewati berbagai tekanan, kegagalan, dan tantangan sebelum akhirnya dapat menikmati hasil dari perjuangan yang dilakukan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan unsur yang menaunginya. Sejumlah kombinasi shio dan elemen dipercaya mempunyai daya tahan kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu bertahan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Setelah berhasil melewati tantangan, peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mapan dipercaya semakin terbuka.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam kombinasi shio dan elemen yang disebut memiliki ketangguhan dalam menghadapi rintangan sehingga berpotensi membawa mereka menuju keberlimpahan rezeki.

1. Shio Tikus Elemen Api Shio Tikus dengan elemen Api digambarkan sebagai pribadi cerdas, aktif, dan penuh gagasan. Mereka biasanya memiliki keinginan kuat untuk segera melihat hasil dari usaha yang dilakukan.

Namun, keinginan mendapatkan keberhasilan secara cepat disebut dapat menjadi tantangan tersendiri. Ketika terlalu tergoda oleh peluang instan, keputusan yang diambil justru berisiko kurang matang.

Menurut ramalan tersebut, apabila mereka mampu menahan keinginan mengambil jalan pintas dan lebih sabar menjalani proses, potensi yang dimiliki dapat berkembang dengan lebih baik. Ketekunan tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan menuju pencapaian besar.

2. Shio Tikus Elemen Kayu Berbeda dari karakter sebelumnya, Tikus berelemen Kayu disebut memiliki daya tahan yang kuat. Mereka mampu bekerja keras dalam waktu lama, tetapi terkadang dihantui keraguan terhadap kemampuan diri sendiri.

Ketika hasil belum sesuai dengan harapan, mereka dapat merasa perjuangannya tidak mendapatkan penghargaan yang sepadan. Kondisi tersebut berpotensi membuat semangat menurun.