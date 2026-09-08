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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 20.31 WIB

Finansial Makin Bersinar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Dihampiri Banyak Peluang

Ilustrasi shio dihantam gelombang rejeki dan finansial naik tanpa henti kata astrologi Tionghoa - Image

Ilustrasi shio dihantam gelombang rejeki dan finansial naik tanpa henti kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap memiliki kondisi finansial yang semakin baik dari waktu ke waktu. Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan energi yang melekat pada masing-masing shio.

Ada sejumlah shio yang dalam ramalan dipercaya sedang berada dalam fase penuh peluang. Kesempatan di bidang pekerjaan, usaha, maupun bisnis disebut dapat terbuka lebih luas sehingga berpotensi membawa perubahan terhadap kondisi keuangan.

Meski demikian, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan. Hasil finansial tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kondisi ekonomi, serta berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan finansial dan keberuntungan dalam urusan bisnis.

1. Shio Kambing

Shio Kambing yang lahir pada 1979 dengan unsur tanah, 1991 unsur logam, 2003 unsur air, dan 2015 unsur kayu disebut memiliki kemampuan komunikasi yang menjadi salah satu kekuatan utamanya.

Mereka dipercaya mudah menjalin hubungan dengan banyak orang. Kemampuan membangun relasi tersebut dapat menjadi modal penting ketika menjalankan bisnis, mencari pelanggan, maupun membuka kerja sama baru.

Selain pandai berkomunikasi, pemilik shio Kambing digambarkan mempunyai intuisi yang cukup kuat ketika menentukan langkah. Mereka cenderung tidak terburu-buru dan mengandalkan ketekunan untuk membangun sesuatu secara bertahap.

Sifat sabar, konsisten, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan membuat shio ini dalam ramalan disebut berpeluang mengembangkan usaha secara stabil.

2. Shio Naga

Shio Naga mencakup kelahiran 1964 unsur kayu, 1976 unsur api, 1988 unsur tanah, 2000 unsur logam, dan 2012 unsur air.

Dalam astrologi Tionghoa, Naga kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki karisma dan jiwa kepemimpinan. Mereka disebut berani menentukan arah dan tidak terlalu takut menghadapi tantangan besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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