Jarang Kekurangan Rezeki, Ini 10 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat

Weton yang ditakdirkan kaya, sukses dan sulit jatuh miskin kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Dari sekian banyak kombinasi hari dan pasaran, terdapat beberapa weton yang dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan.
Pemilik weton tersebut diyakini memiliki karakter pekerja keras, pandai melihat kesempatan, serta mempunyai kemampuan mencari penghasilan. Beberapa di antaranya juga dipercaya memiliki ketahanan menghadapi masalah sehingga tidak mudah terpuruk ketika kondisi finansial sedang sulit.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Prediksi mengenai kekayaan dan masa depan tidak dapat dianggap sebagai kepastian karena kondisi kehidupan seseorang dipengaruhi banyak faktor, termasuk usaha, keputusan, pendidikan, dan keadaan ekonomi.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut sepuluh weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki kuat dan berpotensi hidup mapan menurut perhitungan Primbon Jawa.
Selasa Pahing memiliki neptu 12 dan dalam perhitungan primbon berada di bawah naungan lintang Yuyu. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi dan tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan.
Mereka memang disebut mempunyai emosi yang cukup kuat dan terkadang mudah merasa cemburu. Namun, kemampuan bergaul serta kreativitas yang dimiliki menjadi modal penting dalam kehidupan profesional.
Ketekunan dan kedisiplinan membuat Selasa Pahing dipercaya mampu membangun kehidupan ekonomi yang semakin baik. Bahkan, dalam ramalan tertentu, kehadirannya di tengah keluarga dianggap dapat membawa pengaruh positif terhadap perkembangan usaha.
Selasa Legi memiliki karakter yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Walaupun dikenal memiliki temperamen serta rasa cemburu yang cukup kuat, mereka juga digambarkan sebagai pribadi ceria dan menyenangkan.
Dalam pekerjaan, weton ini dipercaya cocok mengembangkan usaha sendiri karena mempunyai keberanian mencari peluang dan ketekunan dalam menjalankannya.
Menurut ramalan, kondisi kehidupannya dapat semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dukungan keluarga, termasuk keberhasilan anak, juga dipercaya menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan kemajuan ekonomi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju