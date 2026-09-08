Jarang Kekurangan Rezeki, Ini 10 Weton yang Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Dari sekian banyak kombinasi hari dan pasaran, terdapat beberapa weton yang dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan.

Pemilik weton tersebut diyakini memiliki karakter pekerja keras, pandai melihat kesempatan, serta mempunyai kemampuan mencari penghasilan. Beberapa di antaranya juga dipercaya memiliki ketahanan menghadapi masalah sehingga tidak mudah terpuruk ketika kondisi finansial sedang sulit.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Prediksi mengenai kekayaan dan masa depan tidak dapat dianggap sebagai kepastian karena kondisi kehidupan seseorang dipengaruhi banyak faktor, termasuk usaha, keputusan, pendidikan, dan keadaan ekonomi.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut sepuluh weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki kuat dan berpotensi hidup mapan menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki neptu 12 dan dalam perhitungan primbon berada di bawah naungan lintang Yuyu. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi dan tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan.

Mereka memang disebut mempunyai emosi yang cukup kuat dan terkadang mudah merasa cemburu. Namun, kemampuan bergaul serta kreativitas yang dimiliki menjadi modal penting dalam kehidupan profesional.

Ketekunan dan kedisiplinan membuat Selasa Pahing dipercaya mampu membangun kehidupan ekonomi yang semakin baik. Bahkan, dalam ramalan tertentu, kehadirannya di tengah keluarga dianggap dapat membawa pengaruh positif terhadap perkembangan usaha.

2. Selasa Legi Selasa Legi memiliki karakter yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Walaupun dikenal memiliki temperamen serta rasa cemburu yang cukup kuat, mereka juga digambarkan sebagai pribadi ceria dan menyenangkan.

Dalam pekerjaan, weton ini dipercaya cocok mengembangkan usaha sendiri karena mempunyai keberanian mencari peluang dan ketekunan dalam menjalankannya.