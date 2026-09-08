Tak Mudah Terpuruk, 4 Zodiak Ini Pandai Mengubah Masalah Menjadi Pelajaran

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang harus berhadapan dengan kegagalan, konflik, maupun keadaan tidak menyenangkan yang menguji kesabaran.

Namun, setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi situasi tersebut. Sebagian mungkin membutuhkan waktu cukup lama untuk bangkit, sementara yang lain justru menjadikan pengalaman buruk sebagai bahan evaluasi untuk berkembang.

Dalam astrologi, karakter seperti ini kerap dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk tetap berpikir jernih, mencari sisi positif, dan mengambil pelajaran dari berbagai kejadian yang dialami.

Dilansir dari Parent From Heart, berikut empat zodiak yang dipercaya mampu menemukan hikmah di balik situasi sulit.

1. Capricorn – Tenang dan Berorientasi pada Solusi Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius, realistis, dan memiliki pola pikir praktis. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung tidak mudah terbawa kepanikan.

Alih-alih terus meratapi keadaan, Capricorn biasanya berusaha memahami akar persoalan dan mencari jalan keluar yang paling masuk akal. Pengalaman kurang menyenangkan pun dapat mereka jadikan bahan untuk menyusun strategi yang lebih baik.

Bagi Capricorn, kegagalan bukan selalu akhir dari perjalanan. Situasi sulit justru dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan mempersiapkan langkah berikutnya dengan lebih matang.

2. Pisces – Melihat Kesulitan dari Sudut Pandang Berbeda Pisces memiliki karakter yang sensitif, intuitif, dan cenderung reflektif. Mereka dipercaya mampu melihat suatu kejadian dari sisi yang lebih dalam dibandingkan sekadar menilai apakah pengalaman tersebut menyenangkan atau tidak.

Ketika menghadapi masalah, Pisces dapat menjadikannya sebagai momentum untuk memahami diri sendiri. Mereka melihat pengalaman buruk sebagai bagian dari proses perubahan dan pendewasaan.