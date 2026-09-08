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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 18.24 WIB

Tak Suka Hidup Kekurangan, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mampu Membangun Kekayaan

ilustrasi zodiak hidup kaya raya. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak hidup kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan finansial tidak hadir begitu saja. Kerja keras, kedisiplinan, kemampuan mengelola uang, serta keberanian mengambil keputusan menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih mapan.

Namun, dalam astrologi, karakter berdasarkan zodiak juga kerap dikaitkan dengan gaya seseorang mengejar kesuksesan. Ada zodiak yang dikenal sangat disiplin, sementara lainnya memiliki keberanian mengambil risiko atau kemampuan membangun jaringan yang luas.

Karakter-karakter tersebut kemudian dipercaya dapat membantu seseorang membangun kekayaan secara bertahap.

Tentu saja, zodiak bukan ukuran ilmiah untuk menentukan apakah seseorang akan menjadi kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi banyak faktor, termasuk kesempatan, pendidikan, pekerjaan, strategi keuangan, dan keputusan pribadi.

Dilansir dari Co-Star Astrology, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter dan kecenderungan yang mendukung kehidupan makmur.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang fokus, disiplin, dan memiliki kesabaran dalam mengejar tujuan. Mereka cenderung tidak mengharapkan hasil instan dan lebih memilih membangun kesuksesan sedikit demi sedikit.

Kemampuan membuat perencanaan jangka panjang menjadi salah satu kekuatan Capricorn. Mereka biasanya mempertimbangkan langkah berikutnya dengan matang dan tidak mudah tergoda oleh tawaran keuntungan cepat.

Karakter tersebut membuat Capricorn dianggap dapat berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan profesional hingga bisnis dan posisi kepemimpinan. Mereka mungkin tidak selalu mencari perhatian, tetapi konsistensi dapat membawa mereka menuju posisi yang kuat.

2. Taurus

Taurus dikenal menyukai kenyamanan, keindahan, dan berbagai hal berkualitas. Meski demikian, kecintaan terhadap kehidupan nyaman tidak selalu berarti mereka gemar menghabiskan uang tanpa perhitungan.

Zodiak berelemen tanah ini justru kerap dikaitkan dengan pendekatan finansial yang realistis. Mereka memahami pentingnya memiliki aset dan kestabilan ekonomi untuk jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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