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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 16.23 WIB

Punya Cara Berpikir Tajam, 5 Zodiak Ini Disebut Terlahir Jenius

ilustrasi zodiak jenius. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak jenius. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memahami dan menyelesaikan persoalan. Ada yang membutuhkan waktu untuk berpikir, tetapi ada pula yang mampu menangkap informasi dengan cepat dan menemukan jalan keluar dari sebuah masalah.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya mempunyai pola pikir tajam, rasa ingin tahu tinggi, serta kemampuan melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Namun, perlu diingat bahwa anggapan mengenai kecerdasan berdasarkan zodiak merupakan bagian dari astrologi dan bukan ukuran ilmiah mengenai tingkat kecerdasan seseorang.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter cerdas dan berpotensi menjadi sosok yang jenius. Apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya?

1. Gemini

Gemini sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir cepat dan mudah menyesuaikan diri. Mereka mampu berpindah dari satu gagasan ke gagasan lain tanpa kesulitan berarti.

Rasa ingin tahu yang besar juga membuat Gemini senang mencari informasi dan mempelajari berbagai hal baru. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung dapat melihat beberapa kemungkinan sekaligus sehingga lebih mudah menemukan solusi.

Kemampuan berkomunikasi menjadi kelebihan lain Gemini. Mereka umumnya mampu menyampaikan gagasan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti.

2. Virgo

Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti dan memiliki perhatian tinggi terhadap detail. Mereka tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memahami persoalan secara menyeluruh.

Karakter analitis tersebut membuat Virgo dianggap mampu menghadapi masalah yang membutuhkan ketelitian. Mereka juga cenderung senang mengurai persoalan yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana.

Selain itu, Virgo disebut memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka dapat menjelaskan sesuatu secara sistematis sehingga gagasan yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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