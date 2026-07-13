Diam-Diam Jenius, Ini 5 Zodiak yang Disebut Paling Intelektual

ilustrasi zodiak paling cerdas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kecerdasan seseorang tidak selalu terlihat dari cara mereka menunjukkan kemampuan kepada orang lain. Ada individu yang senang membagikan pengetahuan dan pencapaiannya, tetapi ada pula yang memilih menyimpan kelebihan tersebut dengan sikap sederhana.
Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kemampuan berpikir yang tajam, wawasan luas, dan kecerdasan alami. Menariknya, mereka disebut tidak merasa perlu membuktikan kemampuan atau mencari pengakuan dari orang di sekitarnya.
Dilansir dari Baseline, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi tetap memilih tampil tenang dan tidak banyak memamerkan kehebatannya.
1. Capricorn
Capricorn dikenal karena praktis, disiplin, dan teguh.
Kecerdasan mereka sering kali diterapkan dengan cara yang paling praktis, menjadikan pemecah masalah dan pemikir strategis yang hebat.
Namun, Capricorn bukanlah orang yang suka pamer kecerdasan.
Mereka lebih suka membiarkan tindakan berbicara daripada kata-kata, memamerkan kecerdasan melalui hasil daripada membanggakannya.
2. Aquarius
Aquarius dikenal karena inovatif dan berpikiran maju.
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