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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Cepat Paham dan Penuh Ide, Ini 5 Zodiak yang Disebut Terlahir Jenius

ilustrasi zodiak jenius. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak jenius. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berpikir dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang unggul dalam menganalisis masalah, ada pula yang dikenal kreatif, inovatif, atau mampu memahami situasi dengan cepat.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang identik dengan kecerdasan, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemampuan menemukan solusi dalam berbagai keadaan. Meski demikian, kecerdasan tidak ditentukan oleh zodiak semata, melainkan juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan lingkungan.

Mengutip AstroTalk, berikut lima zodiak yang sering dikaitkan dengan kemampuan intelektual dan pola pikir yang tajam.

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai pribadi yang cepat menangkap informasi dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Mereka mampu berpindah dari satu ide ke ide lainnya tanpa kesulitan sehingga sering menemukan solusi yang kreatif.

Selain gemar berdiskusi, Gemini juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka senang mempelajari hal-hal baru dan mampu menyampaikan gagasan dengan jelas kepada orang lain.

2. Virgo

Virgo identik dengan sifat teliti dan analitis. Mereka terbiasa memperhatikan detail-detail kecil yang sering luput dari perhatian orang lain, sehingga mampu mengevaluasi suatu persoalan secara mendalam.

Kemampuan berpikir sistematis membuat Virgo piawai memecahkan masalah yang rumit. Mereka juga dikenal mampu menjelaskan konsep yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

3. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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