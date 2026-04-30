10 Kebiasaan Aneh yang Ternyata hanya Dimiliki Orang-orang Jenius, Kamu Termasuk?

Begadang jadi salah satu kebiasaan aneh orang jenius. (freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa memiliki kebiasaan yang dianggap aneh oleh orang di sekitar? Jangan buru-buru minder. Ternyata, kecerdasan luar biasa sering kali tidak berjalan beriringan dengan standar "normalitas" masyarakat. Justru, keunikan perilaku inilah yang menjadi kekuatan super bagi pemilik IQ tinggi.
Orang-orang cerdas cenderung memiliki cara kerja otak yang berbeda, sehingga gaya hidup mereka sering kali tampak tidak lazim di mata orang awam. Namun, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya adalah mekanisme perlindungan agar energi mereka tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak esensial.
Dilansir dari YourTango, Kamis (30/4), kebiasaan aneh ini memainkan peran krusial dalam membentuk pola pikir yang tajam dan hidup yang lebih bermakna. Jika Anda memiliki ciri-ciri berikut, bisa jadi tingkat kecerdasan Anda berada di atas rata-rata.
1. Hobi Begadang dan Menjadi "Burung Hantu"
Waktu tidur ternyata memiliki kaitan erat dengan performa otak. Sebuah penelitian dari Imperial College London menemukan bahwa mereka yang lebih aktif di malam hari atau "burung hantu malam" memiliki kinerja kognitif yang lebih baik dibandingkan orang yang bangun pagi.
Para pemilik IQ tinggi sering kali sengaja memilih begadang untuk menikmati ketenangan dan kesendirian di pagi buta. Bagi mereka, jam-jam sunyi tersebut adalah waktu terbaik untuk bekerja tanpa gangguan dari kebisingan dunia luar.
2. Sering Melamun di Tengah Kesibukan
Melamun bukan berarti malas, melainkan tanda otak yang efisien. Menurut studi dari Georgia Institute of Technology, orang dengan kapasitas otak yang besar cenderung membiarkan pikiran mereka mengembara karena otak mereka terlalu cepat memproses informasi rutin.
Profesor psikologi Eric Schumacher menjelaskan, “Orang-orang dengan otak yang efisien mungkin memiliki kapasitas otak yang terlalu besar untuk menghentikan pikiran mereka dari mengembara.” Melamun berfungsi sebagai penyegaran mental untuk memecahkan masalah dari perspektif yang lebih luas.
