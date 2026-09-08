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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 15.45 WIB

Sumur Sinaba: 6 Weton Berwawasan Luas dan Berpeluang Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Weton Sumur Sinaba dengan wawasan luas dan kaya menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Sumur Sinaba untuk weton dengan wawasan luas serta kebijaksanaan tinggi.

Golongan weton ini dipercaya kerap dijadikan panutan karena kepandaian dan nasihat yang dimilikinya.

Peluang menjadi kaya raya diyakini menyertai perjalanan hidup para pemilik weton dalam kategori ini.

Dilansir dari akun YouTube Eyang Kakung pada Selasa (8/9), disebutkan enam weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Sumur Sinaba tersebut.

1. Selasa kliwon

Weton Selasa Kliwon memiliki jumlah neptu sebelas dari gabungan nilai hari dan pasarannya.

Naungan lintang sidamulu memberi karakter pintar merangkai kata serta lemah lembut dalam berbicara.

Kelembutan tutur kata tersebut membuat siapa saja yang mendengarnya merasa nyaman dan tenang.

Sifat pencemburu dan mudah marah tetap melekat sebagai salah satu karakter weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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