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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 06.25 WIB

Dari Sulit Jadi Berlimpah, 7 Weton Ini Diprediksi Akan Mengalami Lonjakan Rezeki

seseorang yang hartanya meroket tajam./Freepik/Frolopiaton Palm - Image

seseorang yang hartanya meroket tajam./Freepik/Frolopiaton Palm

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa.

Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, karakter yang melekat pada seseorang dipercaya dapat berhubungan dengan bagaimana ia menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan rezeki.

Sementara itu, sosok Eyang Semar dalam pewayangan Jawa dikenal sebagai figur yang melambangkan kebijaksanaan, kesederhanaan, pengayoman, dan keseimbangan. Karena itu, dalam kepercayaan tertentu, karakter pantang menyerah sering dikaitkan dengan nilai-nilai yang direpresentasikan oleh tokoh tersebut.

Konon, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki daya juang kuat. Meski harus melewati berbagai kesulitan, mereka dipercaya mampu bertahan hingga akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki sifat tidak mudah menyerah sehingga berpeluang memperoleh kelimpahan rezeki.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang kalem tetapi mempunyai pendirian kuat. Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu langsung berjalan mulus.

Namun, kesabaran dan keteguhan membuat mereka mampu bertahan ketika menghadapi persoalan. Mereka juga dikenal berusaha memegang komitmen dan tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab.

Dalam tafsir yang beredar, kegigihan tersebut menjadi modal untuk membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik di kemudian hari.

2. Rabu Wage

Rabu Wage disebut memiliki karakter yang tekun dan penuh pertimbangan. Mereka cenderung memikirkan sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan.

Jalan menuju kesuksesan bagi weton ini digambarkan membutuhkan proses panjang. Berbagai persoalan yang muncul sejak awal kehidupan justru dipercaya dapat membentuk pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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