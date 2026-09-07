Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya, 5 Shio Ini Diramal Punya Hoki Finansial Kuat

Shio pilihan semesta dengan rezeki dan finansial tanpa batas kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan pola keberuntungan yang berbeda. Salah satu hal yang kerap menjadi perhatian adalah urusan rezeki, pekerjaan, serta kondisi finansial.
Ada sejumlah shio yang dalam ramalan populer dianggap mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan. Bukan hanya karena keberuntungan, tetapi juga karena karakter seperti keberanian, kecerdasan, kemampuan bergaul, hingga kedisiplinan yang dipercaya mendukung perjalanan mereka.
Namun, perlu diingat bahwa ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial menonjol dan berpeluang menikmati rezeki berlimpah.
Shio Babi dikenal sebagai salah satu shio yang dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Mereka yang lahir pada tahun 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 termasuk dalam kelompok ini.
Sosok Shio Babi umumnya digambarkan ramah, mudah membangun hubungan, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sikap murah hati dan kemampuan bekerja sama membuat mereka relatif mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan.
Dalam urusan finansial, keberuntungan mereka disebut semakin kuat ketika mampu memanfaatkan relasi dan peluang dengan bijak. Mereka juga dipercaya mempunyai insting yang cukup baik dalam melihat kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan.
Meski demikian, kebiasaan menikmati hasil kerja juga perlu dikendalikan. Pengeluaran yang terlalu mengikuti keinginan dapat menghambat upaya membangun kekayaan dalam jangka panjang.
Shio Naga sering dipandang sebagai simbol kekuatan, ambisi, dan keberanian. Mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 masuk dalam kategori ini.
Karakter percaya diri dan penuh energi membuat Shio Naga sering digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka tidak mudah puas dengan keadaan dan cenderung berani mengejar kesempatan baru.
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Jawa Pos
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