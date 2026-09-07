Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 8 Weton Tibo Dunyo Ini Konon Makin Dekat dengan Kemapanan

Weton Tibo Dunyo Diprediksi Akan Segera Terbebas Dari Lilitan Hutang (freepik)
JawaPos.com - Persoalan finansial sering menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan. Ketika pengeluaran terus bertambah sementara pemasukan belum mencukupi, beban utang pun dapat terasa semakin berat.
Dalam tradisi Jawa, kondisi kehidupan seseorang terkadang ditafsirkan melalui perhitungan weton. Salah satu istilah yang muncul dalam Primbon Jawa adalah Tibo Dunyo, yang secara umum dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan duniawi, termasuk rezeki, kemapanan, dan pencapaian materi.
Weton yang masuk dalam hitungan tersebut dipercaya mempunyai jalan rezeki yang lebih terbuka. Bahkan, sejumlah tafsir menghubungkannya dengan peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan keluar dari kesulitan finansial.
Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut masuk dalam perhitungan Tibo Dunyo dan dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki serta kemapanan.
Lantas, weton apa saja yang dimaksud?
Senin Wage menjadi salah satu weton yang disebut memiliki kombinasi Tibo Dunyo dan Tunggak Semi.
Dalam penafsiran Primbon, Tunggak Semi kerap dimaknai sebagai gambaran rezeki yang dapat terus tumbuh dan kembali berkembang. Karena itu, pemilik weton ini dipercaya mempunyai peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara bertahap.
Karakter tekun juga menjadi salah satu kekuatan Senin Wage. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah dan bersedia menjalani proses panjang demi mencapai tujuan.
Jika kemampuan bekerja tersebut dibarengi pengelolaan keuangan yang baik, kehidupan yang lebih mapan dipercaya semakin mungkin diwujudkan.
Senin Pahing disebut memiliki pengaruh Tibo Dunyo dan Kuat Kemenangan.
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Jawa Pos
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