Rezeki Datang dari Banyak Arah, 8 Weton Ini Masuk Daftar Tibo Dunyo

Weton tibo dunyo yang bebas hutang karena rezeki mengalir deras
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga kondisi rezeki.
Salah satu istilah yang dikenal dalam perhitungan Primbon Jawa adalah tibo dunyo, yang secara umum dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi dan kemudahan memperoleh harta.
Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang mapan. Rezeki yang datang dari berbagai jalan diyakini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga kondisi finansial tetap stabil.
Namun, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan jaminan mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki tibo dunyo dan dipercaya mempunyai peluang besar memperoleh kemakmuran.
Senin Wage mempunyai nilai neptu lima dalam perhitungan Primbon Jawa. Weton ini dikaitkan dengan sejumlah simbol keberuntungan yang dipercaya dapat mendukung perjalanan hidup pemiliknya.
Salah satunya adalah Tunggak Semi, yang dalam tradisi perhitungan weton kerap dimaknai sebagai keberuntungan yang terus tumbuh dan kembali menghasilkan.
Dengan karakter tersebut, pemilik Senin Wage dipercaya mempunyai kemampuan mengembangkan kondisi finansial secara bertahap. Rezeki yang diperoleh pun diyakini dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera.
Berikutnya adalah Senin Pahing. Weton ini disebut berada dalam naungan perhitungan yang berkaitan dengan pencapaian materi serta terwujudnya berbagai keinginan.
Selain itu, Senin Pahing dikaitkan dengan Kuat Menangan, sebuah istilah dalam Primbon Jawa yang menggambarkan kekuatan dan keberuntungan dalam menghadapi kehidupan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi