Rezeki Datang dari Banyak Arah, 8 Weton Ini Masuk Daftar Tibo Dunyo

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga kondisi rezeki.

Salah satu istilah yang dikenal dalam perhitungan Primbon Jawa adalah tibo dunyo, yang secara umum dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi dan kemudahan memperoleh harta.

Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang mapan. Rezeki yang datang dari berbagai jalan diyakini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga kondisi finansial tetap stabil.

Namun, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan jaminan mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut memiliki tibo dunyo dan dipercaya mempunyai peluang besar memperoleh kemakmuran.

1. Senin Wage Senin Wage mempunyai nilai neptu lima dalam perhitungan Primbon Jawa. Weton ini dikaitkan dengan sejumlah simbol keberuntungan yang dipercaya dapat mendukung perjalanan hidup pemiliknya.

Salah satunya adalah Tunggak Semi, yang dalam tradisi perhitungan weton kerap dimaknai sebagai keberuntungan yang terus tumbuh dan kembali menghasilkan.

Dengan karakter tersebut, pemilik Senin Wage dipercaya mempunyai kemampuan mengembangkan kondisi finansial secara bertahap. Rezeki yang diperoleh pun diyakini dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Senin Pahing Berikutnya adalah Senin Pahing. Weton ini disebut berada dalam naungan perhitungan yang berkaitan dengan pencapaian materi serta terwujudnya berbagai keinginan.