Rezekinya Dipercaya Lancar, Ini 8 Weton Tibo Dunyo Menurut Primbon Jawa

Weton tibo dunyo tangan dingin berlimpah harta dan emas kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan rezeki.
Salah satu istilah yang dikenal adalah Tibo Dunyo, yang secara kepercayaan dikaitkan dengan kemudahan dalam memperoleh keberuntungan duniawi.
Orang yang masuk dalam kategori ini dipercaya memiliki karakter kuat, pandai memanfaatkan kesempatan, serta mampu mengembangkan sesuatu yang awalnya sederhana menjadi lebih bernilai.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan jaminan seseorang pasti kaya atau sukses.
Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki karakter Tibo Dunyo dan dikenal punya “tangan dingin”?
Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang disebut memiliki peruntungan tersebut.
Pemilik weton Kamis Legi dipercaya mempunyai jiwa kepemimpinan yang cukup menonjol. Mereka cenderung mampu memikul tanggung jawab dan mengambil keputusan dengan pertimbangan matang.
Sifat cerdas dan kemampuan membaca situasi menjadi salah satu keunggulan yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang.
Selain itu, pribadi Kamis Legi disebut senang membantu serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sikap tersebut dipercaya dapat memperluas relasi sekaligus membuka jalan datangnya kesempatan baru.
Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, weton ini diyakini memiliki potensi berkembang ketika berani mengambil langkah dan mengelola peluang dengan baik.
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