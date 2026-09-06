Tibo Dunyo September 2026: 7 Weton Diprediksi Berada di Posisi Menarik Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Dunyo untuk weton yang berada di posisi menarik pada September 2026.

Golongan weton ini dipercaya memiliki peluang keberuntungan lebih terbuka dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Momentum tersebut bukan kepastian melainkan potensi yang perlu dimaksimalkan dengan usaha nyata.

Dilansir dari akun YouTube Fitka Channel pada Minggu (6/9), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Dunyo bulan ini.

1. Senin pon

Weton Senin Pon memiliki karakter energi yang kuat dalam ketekunan serta kemampuan bertahan menghadapi tekanan.

Bulan September dinilai lebih cocok untuk menata kembali hal-hal yang sebelumnya terasa seret.