Rezeki Mengalir Seperti Air, 7 Weton Ini Konon Dinaungi Lakuning Bumi

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan perilaku, hingga gambaran perjalanan hidup berdasarkan Primbon Jawa.

Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah Lakuning Bumi. Secara filosofi, istilah ini menggambarkan sifat manusia yang dianalogikan seperti bumi: tenang, mampu menjadi tempat berpijak, serta memberikan manfaat tanpa banyak menuntut balasan.

Orang yang dikaitkan dengan Lakuning Bumi dipercaya mempunyai karakter sabar, rendah hati, tahan menghadapi kesulitan, dan senang membantu sesama. Karena sifat tersebut, sejumlah tafsir Primbon menghubungkannya dengan kehidupan yang lebih tenteram serta rezeki yang relatif baik.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karakter Lakuning Bumi dan dipercaya mempunyai peluang menikmati kemakmuran serta rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.

Berikut tujuh weton tersebut.

1. Senin Pahing Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13, berasal dari Senin dengan nilai 4 dan Pahing sebesar 9.

Pemilik weton ini dalam penafsiran Primbon digambarkan sebagai pribadi yang kuat menghadapi berbagai tekanan. Mereka mungkin tidak selalu mengungkapkan kesulitan yang sedang dialami, tetapi cenderung memilih menyelesaikannya dengan tenang.

Sifat sabar dan tidak mudah menyerah menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka juga dipercaya cukup peka terhadap keadaan orang-orang di sekitarnya.

Dalam filosofi Lakuning Bumi, ketahanan tersebut dianalogikan seperti tanah yang tetap kokoh meskipun berkali-kali terkena hujan dan panas.