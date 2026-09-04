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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 4 September 2026 | 20.28 WIB

Seperti Sifat Tanah, 7 Weton Lakuning Bumi Diramal Panen Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

Weton Lakuning Bumi dapat rezeki menurut Primbon Jawa (Magnific/ katemangostar) - Image

Weton Lakuning Bumi dapat rezeki menurut Primbon Jawa (Magnific/ katemangostar)

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lakuning Bumi untuk weton dengan watak sabar dan rendah hati seperti tanah.

Golongan weton ini dipercaya sedang memasuki masa panen rezeki setelah lama menabung ketulusan dan kesabaran.

Sifat sederhana, tenang, serta tidak banyak sensasi menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube NGAOS MUSIK JAWA pada Jumat (4/9), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lakuning Bumi tersebut.

1. Senin pahing

Weton Senin Pahing memiliki neptu tiga belas yang dikaitkan dengan watak tekun, tulus, dan tahan uji.

Karakter pendiam namun peka membuat mereka jarang mengeluh meski sering menghadapi tantangan berat dalam hidupnya.

Kesabaran dan ketangguhan tersebut membentuk karakter layaknya bumi yang tidak mudah goyah meski dihujani masalah.

Ketulusan dan hubungan sosial yang kuat menjadi sumber kekuatan rezeki yang tersimpan dalam diri mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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