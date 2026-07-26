Sabar dan Rendah Hati, 7 Weton Lakuning Bumi Ini Diramal Menuai Hasil Baik

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, istilah lakuning bumi menggambarkan karakter seseorang yang memiliki sifat seperti tanah: tenang, sabar, mampu memberi manfaat, dan menjadi tempat bersandar bagi orang lain.

Mereka yang dikaitkan dengan sifat ini biasanya dikenal tidak banyak mencari perhatian. Meski cenderung sederhana dan rendah hati, kehadirannya sering dianggap membawa ketenangan serta memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar.

Ibarat tanah yang tidak banyak terlihat namun mampu menumbuhkan kehidupan, sosok dengan karakter lakuning bumi dipercaya memiliki keteguhan hati dan kebaikan yang terus memberi manfaat bagi banyak orang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton dengan karakter tersebut diyakini sedang memasuki fase kehidupan yang lebih baik. Setelah melewati berbagai proses dan tantangan, mereka disebut berpeluang merasakan hasil dari ketekunan serta sifat baik yang selama ini dijaga.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton lakuning bumi yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki lebih besar dan keberuntungan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Senin Pahing dikenal memiliki neptu 13 yang melambangkan keteguhan, kesabaran, dan ketulusan luar biasa.

Orang yang lahir pada weton ini sering kali pendiam, tetapi memiliki empati dan insting sosial yang sangat tinggi.

Mereka tidak mudah mengeluh meski kerap diuji kehidupan, dan justru dari ujian tersebut, karakter seperti tanah—kuat dan meneduhkan—tumbuh dalam dirinya.

Watak lakuning bumi ini membuat mereka dipercaya membawa berkah dalam rumah tangga maupun lingkungan kerja.

Mereka bukan hanya sabar, tetapi juga rendah hati, tidak suka menuntut, dan mudah memaafkan.

Oleh karena itu, banyak dari mereka yang secara spiritual dipandang sebagai pribadi "rumah berkah", tempat di mana rezeki mengalir karena energi positif yang mereka pancarkan.

Tahun ini, Senin Pahing memasuki masa gemilang. Rezeki bisa datang melalui kenaikan jabatan, usaha yang berkembang pesat, atau bantuan yang datang dari arah tak terduga.

Namun, kekuatan sejati mereka tetap terletak pada konsistensi menjaga laku bumi: tetap memberi meski sedikit, tetap sabar meski ditantang, dan tetap rendah hati meski diberi kelebihan.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu 14 dan dikenal sebagai salah satu weton dengan keseimbangan spiritual yang sangat kuat.

Orang yang lahir pada hari ini sering tampak biasa saja, tetapi memiliki kekuatan batin luar biasa.

Mereka mampu menjadi penengah, pembawa damai, dan penghubung antara dua sisi yang berlawanan—semua dilakukan dalam keheningan dan ketenangan.

Karakter Rabu Pon selaras dengan filosofi tanah yang tidak pilih-pilih, tetap menerima air sekalipun kotor. Mereka sabar, konsisten, dan tidak mudah terprovokasi.

Aura mereka yang menenangkan membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya, sehingga relasi sosial mereka cenderung kuat dan penuh dukungan.

Menurut lintasan spiritual tahun ini, Rabu Pon akan mengalami fase sumur rezeki. Artinya, rezeki yang sebelumnya tersembunyi akan mulai bermunculan.

Bisa dalam bentuk relasi bisnis yang membaik, usaha rumahan yang viral, atau peluang yang datang dari orang lama.

Kunci rezeki tetap pada prinsip: memberi tanpa pamrih dan menjaga kesederhanaan dalam kelimpahan.

3. Kamis Legi

Weton Kamis Legi memiliki neptu 13 dan terkenal sebagai simbol ketulusan dan kesabaran tertinggi dalam primbon Jawa.

Watak mereka sangat kalem, penyabar, dan tidak suka mencampuri urusan orang lain.

Namun justru dari sikap itu, keberkahan kerap datang tanpa mereka cari. Rezeki seolah diturunkan untuk mereka yang diam tapi bekerja dengan hati.

Orang Kamis Legi punya daya tahan batin luar biasa. Dalam menghadapi masalah, mereka memilih introspeksi daripada mengeluh.

Jiwa mereka seperti tanah: sabar menanti musim, tapi siap menyuburkan kapan pun hujan turun.

Sifat ini membuat mereka cocok memikul amanah dan dipercaya dalam berbagai urusan kehidupan.

Saat ini, Kamis Legi sedang berada dalam lintasan Tirta Mukti, tanda spiritual bahwa keberlimpahan akan menyapa.

Bentuknya bisa peningkatan pendapatan keluarga, peluang bisnis baru, atau warisan tak terduga.

Namun, keberkahan ini hanya akan mengalir jika mereka tetap menjaga nilai utama: rendah hati, rajin bersedekah, dan tidak berubah oleh kemewahan dunia.

4. Sabtu Wage

Sabtu Wage dengan neptu 13 adalah weton yang penuh keteguhan dan kedalaman spiritual.

Orang yang lahir pada hari ini seringkali tidak menonjol, tetapi justru menjadi penopang utama dalam banyak situasi.

Mereka adalah pribadi yang bisa menjadi tempat berpijak, seperti tanah yang tak pernah memilih siapa yang menginjaknya.

Mereka punya keistimewaan yang disebut "aura wening rasa", yaitu kejernihan batin yang memancar tanpa harus bicara banyak.

Tidak mudah marah, tidak cepat tersulut emosi, dan cenderung menjadi tempat perlindungan bagi orang lain.

Mereka cocok menjadi pemimpin yang dihormati atau pemilik usaha yang disayangi pelanggan.

Tahun ini Sabtu Wage memasuki masa "pangkur rezeki luhur", sebuah fase spiritual yang membuka ladang keberkahan.

Mereka bisa menerima tawaran kerja besar, mitra usaha yang membawa kelimpahan, atau peningkatan finansial signifikan.

Kuncinya tetap satu: sabar, tidak tergesa-gesa, dan terus berbagi dalam diam.

5. Selasa Legi

Selasa Legi memiliki neptu 8 dan dikenal dengan kekuatan ngemong, yakni kemampuan merawat dan membesarkan segala yang dipercayakan padanya.

Mereka bukan tipe pemburu dunia, melainkan penanam benih kebaikan dalam keheningan.

Sifatnya yang penyabar, rendah hati, dan suka membantu membuat mereka disenangi banyak orang.

Watak mereka selaras dengan filosofi tanah: tidak menuntut, tapi memberi. Mereka hidup tidak dalam keinginan tinggi, tetapi dalam ketulusan yang mendalam.

Karena itu, mereka sering mendapatkan kebaikan secara tak terduga dari orang yang pernah mereka bantu atau dari relasi yang mereka rawat secara ikhlas.

Tahun ini, Selasa Legi berada di bawah sinar kawelasan, masa spiritual yang membawa berkah dari kebaikan masa lalu.

Banyak dari mereka akan mengalami peningkatan rezeki perlahan namun pasti.

Entah lewat bisnis rumahan, peluang karier, atau bantuan dari pihak yang dulu mereka tolong. Yang penting, tetap jaga kesederhanaan dan jangan terjebak dalam keserakahan.

6. Jumat Pon

Jumat Pon dengan neptu 13 memiliki aura batin yang sangat halus dan bijak.

Mereka dikenal teduh, tidak suka tergesa-gesa, dan mampu menjaga keseimbangan antara duniawi dan spiritual.

Seperti tanah yang diam namun subur, mereka menyerap energi baik dari sekitar lalu memancarkannya dalam bentuk ketenangan dan kedamaian.

Dalam primbon, Jumat Pon adalah weton yang mudah tersambung dengan keberkahan karena sifat alaminya yang penuh empati.

Mereka bukan hanya disukai manusia, tetapi juga hewan dan anak-anak. Aura positif ini membuat mereka kerap menarik rezeki secara halus, tanpa perlu mengejar secara frontal.

Tahun ini, Jumat Pon tengah dalam fase sumiliring Tirta Rezeki, pertanda bahwa peluang-peluang baru akan datang dari arah yang tak terduga.

Bisa dari usaha kecil yang tiba-tiba berkembang, relasi lama yang kembali membawa rezeki, atau balasan atas kebaikan masa lalu.

Mereka hanya perlu tetap sederhana, tidak terbawa arus dunia, dan terus menjaga hati dari kesombongan.

7. Minggu Wage

Minggu Wage memiliki neptu 14 dan membawa kestabilan lahir-batin yang sangat kuat.

Mereka adalah simbol bumi sejati: kuat, tidak mudah goyah, dan mampu menopang beban tanpa banyak keluh.

Karakter seperti ini menjadikan mereka sebagai penopang keluarga, penengah dalam konflik, dan pribadi yang selalu dibutuhkan kehadirannya.

Mereka tidak mudah terbawa arus zaman dan tetap menjaga prinsip hidup yang sederhana tapi bermakna.

Dalam pakem primbon, Minggu Wage saat ini sedang dalam fase panjeroning berkah alas rezeki, yang artinya masa panen dari semua benih kebaikan yang selama ini ditanam secara diam-diam.

Rezeki bagi Minggu Wage bisa datang dari peluang kerja besar, bisnis yang tiba-tiba melejit, hingga bantuan dari orang yang pernah mereka bantu.

Namun seperti tanah, mereka harus tetap terbuka terhadap air dan matahari: seimbang antara menerima dan memberi.

Hanya dengan begitu, berkah yang besar akan benar-benar turun dan menetap dalam hidup mereka.