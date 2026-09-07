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Lania Monica
Senin, 7 September 2026 | 21.43 WIB

Lewat Perjuangan Panjang, 3 Shio Ini Disebut Berpotensi Meraih Kekayaan di Usia Dewasa

Ilustrasi shio yang akan kaya raya di usai dewasa (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang akan kaya raya di usai dewasa (freepik)

JawaPos.com - Kesuksesan tidak selalu hadir ketika seseorang masih berusia muda. Bagi sebagian orang, pencapaian justru datang setelah melewati berbagai tantangan, kegagalan, dan proses panjang yang menguji ketahanan diri.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter kuat untuk membangun kesuksesan secara bertahap. Mereka dinilai memiliki keberanian, ketekunan, kecerdikan, serta kemampuan menghadapi berbagai rintangan hingga akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dengan kata lain, keberhasilan mereka bukan semata-mata dikaitkan dengan keberuntungan. Sifat bawaan dan kemauan untuk terus berusaha juga disebut menjadi faktor yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Forecast Daily, berikut tiga shio yang dipercaya memiliki peluang meraih kesuksesan dan kekayaan ketika memasuki usia dewasa.

1. Shio Macan

Pemilik shio Macan dikenal mempunyai karakter berani dan penuh percaya diri. Mereka tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan, bahkan cenderung tertarik mencoba sesuatu yang dianggap sulit oleh orang lain.

Sifat kompetitif membuat mereka memiliki dorongan kuat untuk mencapai target. Di sisi lain, kemurahan hati dan keberanian yang dimiliki membuat sosok Macan cukup mudah mendapatkan rasa hormat dari lingkungan sekitar.

Dalam urusan karier maupun bisnis, keberanian mengambil keputusan dapat menjadi modal penting. Mereka dipercaya mampu terus berkembang karena tidak takut keluar dari zona nyaman.

Menurut ramalan yang dikutip sumber tersebut, shio Macan bahkan disebut berpotensi mencapai kekayaan sangat besar ketika memasuki usia matang. Kesuksesan tersebut dikaitkan dengan kerja keras, konsistensi, dan kemauan mereka untuk terus mengejar tujuan.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang mengandalkan kemampuan diri sendiri. Sejak awal, mereka digambarkan memiliki kemauan kuat untuk mendapatkan sesuatu melalui usaha yang dilakukan secara konsisten.

Mereka juga mempunyai karakter pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi kegagalan, Kerbau cenderung memilih kembali mencoba daripada berhenti begitu saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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