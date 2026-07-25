Jika Anda Ingin Cepat Berkembang di Usia Dewasa, Lakukanlah 7 Perubahan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang cepat berkembang di usia dewasa / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa bertambahnya usia secara otomatis membuat seseorang menjadi lebih dewasa. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kedewasaan bukan sekadar soal umur, melainkan bagaimana seseorang berpikir, mengelola emosi, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan hidup.

Tidak sedikit orang yang telah memasuki usia 25, 30, bahkan 40 tahun, tetapi masih terjebak dalam pola pikir yang menghambat perkembangan dirinya. Sebaliknya, ada pula mereka yang mampu berkembang pesat karena berani mengubah kebiasaan dan cara pandang terhadap kehidupan.



Psikologi modern menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk terus berkembang sepanjang hidup melalui proses yang dikenal sebagai growth atau perkembangan psikologis. Artinya, siapa pun dapat menjadi pribadi yang lebih baik selama bersedia melakukan perubahan yang tepat.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (25/7), jika Anda ingin berkembang lebih cepat di usia dewasa, berikut tujuh perubahan yang didukung oleh berbagai konsep psikologi.



1. Ubah Pola Pikir Tetap Menjadi Growth Mindset



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan pengalaman.



Sebaliknya, orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, atau kemampuan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah.



Misalnya, ketika gagal dalam pekerjaan, seseorang dengan fixed mindset akan berkata:



"Saya memang tidak berbakat."



Sedangkan orang dengan growth mindset akan berpikir:



"Saya belum berhasil. Saya perlu belajar cara yang lebih baik."



Perbedaan cara berpikir ini sangat menentukan masa depan seseorang.



Cara menerapkannya:

Jangan takut mencoba hal baru.

Anggap kegagalan sebagai proses belajar.

Fokus pada perkembangan, bukan kesempurnaan.



Semakin sering Anda melatih pola pikir berkembang, semakin cepat kemampuan Anda meningkat.



2. Belajar Mengendalikan Emosi, Bukan Menekannya



Banyak orang mengira menjadi dewasa berarti tidak boleh marah, sedih, atau kecewa.



Padahal psikologi menjelaskan bahwa semua emosi adalah hal yang normal. Yang membedakan orang dewasa secara emosional adalah kemampuan mengelolanya.



Orang yang memiliki kecerdasan emosional (emotional intelligence) mampu mengenali emosinya sebelum bereaksi.



Misalnya, ketika dikritik, ia tidak langsung membalas dengan kemarahan, tetapi berhenti sejenak untuk memahami situasinya.



Cara melatihnya:

Tarik napas sebelum merespons.

Tanyakan pada diri sendiri, "Apa yang sebenarnya saya rasakan?"

Tuliskan emosi dalam jurnal.

Cari solusi, bukan pelampiasan.



Kemampuan mengelola emosi sering kali lebih menentukan kesuksesan dibandingkan kecerdasan akademik.



3. Berhenti Mencari Validasi dari Orang Lain



Salah satu penyebab stres terbesar di usia dewasa adalah terlalu bergantung pada penilaian orang lain.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai external validation, yaitu ketika harga diri bergantung pada pujian, pengakuan, atau persetujuan orang lain.



Akibatnya, seseorang mudah merasa gagal hanya karena tidak mendapat apresiasi.



Sebaliknya, orang yang berkembang memiliki internal validation.



Mereka tetap menghargai masukan orang lain, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada opini orang lain.



Cara memulainya:

Kurangi kebiasaan membandingkan diri di media sosial.

Rayakan pencapaian kecil.

Tentukan standar keberhasilan berdasarkan nilai yang Anda yakini.



Semakin mandiri secara emosional, semakin kuat mental Anda menghadapi berbagai tantangan.



4. Bangun Kebiasaan Kecil yang Konsisten



Menurut psikologi perilaku, perubahan besar hampir selalu berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang.



Motivasi memang penting, tetapi disiplin jauh lebih menentukan hasil jangka panjang.



Daripada menunggu semangat datang, mulailah dari langkah sederhana.



Misalnya:



membaca 10 halaman setiap hari,

berolahraga 15 menit,

menulis jurnal selama 5 menit,

belajar satu keterampilan baru setiap hari.



Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk identitas baru.



Lama-kelamaan, Anda bukan hanya melakukan kebiasaan baik, tetapi menjadi pribadi yang terbiasa hidup produktif.



5. Belajar Berkata "Tidak"



Banyak orang dewasa mengalami kelelahan karena selalu berusaha menyenangkan semua orang.



Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan (healthy boundaries) merupakan salah satu tanda kedewasaan emosional.



Mengatakan "tidak" bukan berarti egois.



Justru Anda sedang melindungi waktu, energi, dan kesehatan mental.



Contohnya:

menolak pekerjaan tambahan yang tidak realistis,

menolak ajakan yang mengganggu prioritas,

mengurangi hubungan yang hanya menguras energi.



Ketika Anda menghargai diri sendiri, orang lain juga cenderung menghargai batasan tersebut.



6. Kelilingi Diri dengan Lingkungan yang Mendukung



Manusia adalah makhluk sosial.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa lingkungan sangat memengaruhi cara berpikir, kebiasaan, bahkan tingkat kesuksesan seseorang.



Jika setiap hari Anda berada di lingkungan yang pesimis, suka mengeluh, dan enggan berkembang, lambat laun pola pikir Anda akan ikut terbentuk.



Sebaliknya, berada di sekitar orang-orang yang positif dan memiliki tujuan hidup akan mendorong Anda ikut berkembang.



Mulailah dengan:

memperbanyak relasi yang inspiratif,

mengikuti komunitas belajar,

membaca buku berkualitas,

memilih konten digital yang membangun.



Lingkungan yang baik bukan hanya memberi motivasi, tetapi juga membantu menjaga konsistensi.



7. Fokus pada Proses, Bukan Hanya Hasil



Banyak orang kehilangan semangat karena terlalu terobsesi pada hasil akhir.



Padahal psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang lebih stabil muncul ketika seseorang menikmati proses belajar dan bertumbuh.



Jika Anda hanya fokus pada hasil, setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya.



Namun ketika fokus pada proses, setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk berkembang.



Misalnya:



bukan hanya mengejar promosi jabatan,

tetapi meningkatkan kompetensi setiap hari.



Bukan hanya mengejar tubuh ideal,

tetapi menikmati kebiasaan hidup sehat.



Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan pencapaian besar di masa depan.



Penutup



Menjadi pribadi yang berkembang bukanlah tentang berubah dalam semalam. Psikologi menunjukkan bahwa perubahan paling bermakna lahir dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Mulailah dengan mengubah pola pikir, belajar mengelola emosi, berhenti mencari validasi dari orang lain, membangun kebiasaan positif, menetapkan batasan yang sehat, memilih lingkungan yang mendukung, serta menikmati setiap proses pertumbuhan.





Pada akhirnya, kedewasaan bukan diukur dari usia, melainkan dari kemampuan seseorang untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Jika Anda mulai menerapkan tujuh perubahan ini sejak sekarang, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan Anda akan menjadi versi terbaik dari diri sendiri—lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan.***