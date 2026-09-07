Suka Membantu Orang Lain, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Aura Rezeki Berlimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungan ini juga sering dikaitkan dengan urusan rezeki, jodoh, hingga keberuntungan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang dipercaya harus melewati perjuangan panjang sebelum memperoleh kemapanan, sementara sebagian lainnya disebut lebih mudah menemukan peluang dalam perjalanan hidup.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dikaitkan dengan sifat suka menolong. Mereka digambarkan mempunyai hati yang tulus, mudah berbagi, dan tidak segan membantu orang lain ketika mengalami kesulitan.

Dalam filosofi Jawa, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat kembali kepada pelakunya dalam bentuk keberkahan. Karena itu, muncul anggapan bahwa rezeki tidak akan salah alamat dan perbuatan baik pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan pula.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang dipercaya mempunyai karakter dermawan dan jalan rezeki yang kuat menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing digambarkan sebagai weton dengan karakter kepemimpinan dan kepedulian sosial yang cukup kuat.

Pemilik weton ini disebut tidak mudah berpaling ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Mereka cenderung terdorong untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan.

Sikap tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, hubungan baik yang dibangun dengan orang lain dipercaya dapat membuka peluang kerja sama dan sumber rezeki baru.

2. Senin Pon Orang yang lahir pada Senin Pon dikenal memiliki pembawaan sederhana, ramah, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman.