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Aulia Rahmi
Senin, 7 September 2026 | 20.45 WIB

5 Zodiak dengan Horoskop Terbaik Senin, 7 September 2026: Keberanian dan Kreativitas Makin Bersinar

Ilustrasi Keberanian dan Kreativitas Makin Bersinar (magnific) - Image

Ilustrasi Keberanian dan Kreativitas Makin Bersinar (magnific)

JawaPos.com - Ide mengalir tanpa dipaksa, keberanian muncul pada saat yang tepat, dan keputusan yang sebelumnya terasa berat perlahan menemukan arahnya.

Senin, 7 September 2026, membawa nuansa seperti itu bagi sejumlah zodiak.

Dalam astrologi, perubahan posisi Bulan kerap dikaitkan dengan perubahan suasana hati, dorongan emosional, dan cara seseorang mengekspresikan dirinya.

Pada hari ini, Bulan bergerak meninggalkan Cancer dan memasuki Leo.

Perpindahan tersebut dipercaya menghadirkan energi yang lebih berani, ekspresif, kreatif, dan penuh keyakinan.

Leo dikenal dengan karakter yang berkaitan dengan keberanian untuk tampil, kreativitas, kehangatan, dan keinginan untuk menunjukkan potensi terbaik.

Karena itu, energi hari ini cocok dimanfaatkan untuk mengenakan sesuatu yang membuat Anda percaya diri, mengembangkan gagasan kreatif, menikmati karya seni, atau sekadar memberi ruang bagi sisi diri yang selama ini jarang ditampilkan.

Lantas, zodiak mana saja yang berpotensi merasakan pengaruh positif tersebut?

Berdasarkan pembacaan astrologi, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, dan Leo menjadi lima zodiak yang memiliki horoskop menarik pada Senin, 7 September 2026.

Berikut penjelasannya yang dilansir dari Yourtango.com.

Editor: Hanny Suwindari
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