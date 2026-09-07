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Aulia Rahmi
Senin, 7 September 2026 | 20.59 WIB

3 Zodiak yang Paling Mandiri Mulai 7 September: Rezeki Besar Terus Mengalir Deras

Ilustrasi Rezeki Besar Terus Mengalir Deras (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki Besar Terus Mengalir Deras (magnific)

JawaPos.com - Mulai 7 September 2026, ada tiga zodiak yang diprediksi memasuki fase penuh kemandirian.

Mereka tidak lagi terlalu bergantung pada keputusan orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh penilaian sekitar, dan semakin berani menentukan arah kehidupannya sendiri.

Dalam perspektif astrologi, perubahan sikap tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai peluang baru.

Kemandirian bukan hanya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu seorang diri.

Lebih dari itu, kemandirian berarti memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, bertanggung jawab atas pilihan, serta tetap berdiri teguh ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Ketika seseorang mulai percaya pada kemampuannya sendiri, cara melihat peluang pun dapat berubah.

Energi Lilith Direct yang menjadi salah satu sorotan astrologi pada periode ini dipercaya berkaitan dengan keberanian untuk mengenali kekuatan diri dan menolak hal-hal yang tidak lagi sesuai.

Energi tersebut dapat dimaknai sebagai dorongan untuk berhenti mengejar pengakuan dan mulai membangun kehidupan berdasarkan kebutuhan serta nilai pribadi.

Menariknya, Taurus, Libra, dan Pisces menjadi 3 zodiak yang paling menonjol dalam tema kemandirian mulai 7 September 2026 diulas dari Yourtango.com.

Bagi ketiganya, perubahan tersebut bukan sekadar membuat mereka lebih kuat secara mental.

Editor: Hanny Suwindari
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