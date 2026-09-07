Tak Lagi Sendiri1 4 Shio Menutup Bab Lama dan Menyambut Koneksi Bermakna Setelah 7 September 2026

Ramalan 12 Shio./(pinterest)
JawaPos.com - Ada kesepian yang tidak terlihat dari luar. Anda tetap dapat tertawa, bekerja, berbicara dengan banyak orang, bahkan menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi di dalam hati masih ada ruang yang terasa kosong.
Perasaan tersebut terkadang bukan karena tidak ada orang di sekitar, melainkan karena belum menemukan hubungan yang membuat Anda merasa benar-benar dipahami.
Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi dipercaya dapat menjadi simbol berakhirnya satu fase dan dimulainya perjalanan yang berbeda.
Setelah Senin, 7 September 2026, terdapat 4 shio yang dipercaya lebih terbuka terhadap perubahan dalam kehidupan sosial dan emosional.
Bagi mereka, kesepian tidak lagi harus dipandang sebagai keadaan yang menetap, tetapi sebagai fase yang perlahan dapat ditinggalkan.
Momentum tersebut dikaitkan dengan Hari Tertutup atau Closed Day dalam energi Kayu Monyet, sementara periode bulan berada dalam energi Api Monyet dan tahun berjalan merupakan Tahun Kuda Api.
Dalam penafsiran tradisional, unsur Kayu berkaitan dengan pertumbuhan dan awal yang baru, sedangkan energi Closed Day sering dimaknai sebagai waktu untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah mencapai batasnya.
Menariknya, akhir dari kesepian bagi 4 shio ini tidak selalu berarti datangnya pasangan romantis dikutip dari Yourtango.com.
Koneksi bermakna dapat muncul melalui sahabat lama, keluarga, rekan kerja, lingkungan baru, atau seseorang yang secara tidak terduga kembali membuka komunikasi.
Lantas, shio apa saja yang dipercaya mulai meninggalkan bab lama setelah 7 September 2026?
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Jawa Pos
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