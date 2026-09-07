Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Senin, 7 September 2026 | 20.56 WIB

Tak Lagi Sendiri1 4 Shio Menutup Bab Lama dan Menyambut Koneksi Bermakna Setelah 7 September 2026

Ramalan 12 Shio./(pinterest) - Image

Ramalan 12 Shio./(pinterest)

JawaPos.com - Ada kesepian yang tidak terlihat dari luar. Anda tetap dapat tertawa, bekerja, berbicara dengan banyak orang, bahkan menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi di dalam hati masih ada ruang yang terasa kosong.

Perasaan tersebut terkadang bukan karena tidak ada orang di sekitar, melainkan karena belum menemukan hubungan yang membuat Anda merasa benar-benar dipahami.

Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi dipercaya dapat menjadi simbol berakhirnya satu fase dan dimulainya perjalanan yang berbeda.

Setelah Senin, 7 September 2026, terdapat 4 shio yang dipercaya lebih terbuka terhadap perubahan dalam kehidupan sosial dan emosional.

Bagi mereka, kesepian tidak lagi harus dipandang sebagai keadaan yang menetap, tetapi sebagai fase yang perlahan dapat ditinggalkan.

Momentum tersebut dikaitkan dengan Hari Tertutup atau Closed Day dalam energi Kayu Monyet, sementara periode bulan berada dalam energi Api Monyet dan tahun berjalan merupakan Tahun Kuda Api.

Dalam penafsiran tradisional, unsur Kayu berkaitan dengan pertumbuhan dan awal yang baru, sedangkan energi Closed Day sering dimaknai sebagai waktu untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah mencapai batasnya.

Menariknya, akhir dari kesepian bagi 4 shio ini tidak selalu berarti datangnya pasangan romantis dikutip dari Yourtango.com.

Koneksi bermakna dapat muncul melalui sahabat lama, keluarga, rekan kerja, lingkungan baru, atau seseorang yang secara tidak terduga kembali membuka komunikasi.

Lantas, shio apa saja yang dipercaya mulai meninggalkan bab lama setelah 7 September 2026?

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Paling Mandiri Mulai 7 September: Rezeki Besar Terus Mengalir Deras - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Paling Mandiri Mulai 7 September: Rezeki Besar Terus Mengalir Deras

Senin, 7 September 2026 | 20.59 WIB

4 Zodiak yang Menarik Rezeki Berlimpah pada Senin 7 September 2026, Libra Paling Bersinar! - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Menarik Rezeki Berlimpah pada Senin 7 September 2026, Libra Paling Bersinar!

Senin, 7 September 2026 | 20.53 WIB

5 Zodiak dengan Horoskop Terbaik Senin, 7 September 2026: Keberanian dan Kreativitas Makin Bersinar - Image
Zodiak

5 Zodiak dengan Horoskop Terbaik Senin, 7 September 2026: Keberanian dan Kreativitas Makin Bersinar

Senin, 7 September 2026 | 20.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore