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Aulia Rahmi
Senin, 7 September 2026 | 20.53 WIB

4 Zodiak yang Menarik Rezeki Berlimpah pada Senin 7 September 2026, Libra Paling Bersinar!

Ilustrasi Menarik Rezeki Berlimpah (magnific) - Image

Ilustrasi Menarik Rezeki Berlimpah (magnific)

JawaPos.com - Senin, 7 September 2026, menjadi salah satu hari yang dalam astrologi dikaitkan dengan peluang, hubungan yang semakin selaras, serta kesempatan untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Pada hari ini, Venus membentuk aspek harmonis dengan North Node di Aquarius dan sextile dengan South Node di Leo.

Dalam perspektif astrologi, konfigurasi tersebut menggambarkan pertemuan antara pengalaman masa lalu dan peluang yang mengarah pada masa depan.

Hal-hal yang pernah terjadi dapat kembali muncul, tetapi kali ini membawa kesempatan untuk dilihat dari sudut pandang yang lebih matang.

Energi tersebut juga berkaitan dengan hubungan dan kerja sama.

Seseorang yang tepat dapat hadir sebagai pengingat, pendukung, atau bahkan pembuka jalan terhadap peluang yang sebelumnya belum terlihat.

Karena itu, keberuntungan tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung, tetapi dapat muncul melalui pertemuan, keputusan, pekerjaan, kerja sama, maupun keberanian mengambil langkah baru.

Dari 12 zodiak, ada 4 yang dipandang memiliki energi paling kuat untuk menarik kelimpahan pada 7 September 2026 diulas dari Yourtango.com.

Libra mendapatkan sorotan melalui kemampuan membaca peluang, Cancer mulai menemukan kembali energinya, Capricorn berani menyuarakan nilai dirinya, sedangkan Aries belajar mengubah batasan menjadi kekuatan.

1. Libra

Editor: Hanny Suwindari
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