Banjir Rezeki dan Hoki, 9 Weton Ini Disebut Punya Jalan Hidup yang Penuh Keberuntungan

Ilustrasi weton yang konon selalu dihantam badai rezeki dan keberuntungan menurut primbon jawa (freepik)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki dan keberuntungan seseorang.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang disebut memiliki jalan rezeki cukup terbuka. Mereka dipercaya lebih mudah menemukan peluang, mendapatkan bantuan dari orang sekitar, atau memperoleh hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal, bukan kepastian mengenai masa depan. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, lingkungan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.
Dilansir dari kanal YouTube Sanis One, terdapat sembilan weton yang disebut-sebut memiliki keberuntungan serta peluang rezeki yang cukup kuat.
Senin Legi memiliki jumlah neptu 9, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5.
Dalam primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai sosok yang murah hati, sederhana, dan mudah menjalin pergaulan. Sifat pekerja keras juga membuat mereka dipercaya mampu mengejar target dan mewujudkan keinginan secara bertahap.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan berprasangka kepada orang lain. Jika mampu mengendalikan sifat tersebut dan tetap menjaga ketulusan dalam membantu sesama, Senin Legi dipercaya memiliki peluang untuk memperoleh relasi yang luas sekaligus membuka jalan rezeki.
Senin Pahing mempunyai neptu 13, hasil perpaduan nilai Senin 4 dan Pahing 9.
Weton ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi, pekerja keras, dan cukup ambisius dalam mengejar tujuan. Jaringan pertemanan maupun relasi bisnis yang luas disebut dapat menjadi salah satu jalan datangnya peluang.
Namun, karakter mudah tersulut emosi perlu dikendalikan agar tidak menghambat hubungan dengan orang lain. Selain itu, kebiasaan mengeluarkan uang secara berlebihan juga perlu diperhatikan supaya hasil kerja keras dapat disimpan dan berkembang.
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Jawa Pos
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