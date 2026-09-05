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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 6 September 2026 | 05.16 WIB

Tak Semua Orang Punya! 5 Weton Ini Diramal Memiliki Jalan Hidup Penuh Keberuntungan

Weton punya takdir keberuntungan langka yang luar biasa kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton punya takdir keberuntungan langka yang luar biasa kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang.

Di antara berbagai kombinasi weton, ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dianggap mempunyai karakter dan jalan hidup yang cukup istimewa. Mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk melewati berbagai rintangan sekaligus menemukan kesempatan yang tidak selalu datang kepada semua orang.

Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan materi. Dalam ramalan tradisional, keberuntungan juga dapat berupa kemampuan membangun hubungan, ketangguhan menghadapi persoalan, intuisi, hingga kesempatan yang muncul pada waktu tertentu.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang disebut mempunyai peruntungan langka dan karakter istimewa menurut Primbon Jawa. Berikut uraiannya:

1. Rabu Legi

Pemilik weton Rabu Legi dipercaya memiliki kemampuan alami dalam memimpin dan membangun hubungan dengan orang lain. Mereka cenderung mudah mendapatkan kepercayaan karena mampu menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan sekitar.

Sejak usia muda, karakter tersebut dipercaya sudah terlihat melalui kemampuan bekerja sama dan mengarahkan kelompok. Ketika memasuki dunia pekerjaan, Rabu Legi disebut memiliki peluang untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar.

Dari sisi finansial, rezekinya digambarkan hadir secara bertahap. Kemampuan mengatur keuangan dan kecenderungan tidak berlebihan dalam mengikuti gaya hidup menjadi salah satu kekuatan mereka.

Namun, sifat terlalu bertanggung jawab juga dapat menjadi tantangan. Mereka terkadang memaksakan diri menyelesaikan semuanya sendiri sehingga perlu belajar mempercayai orang lain.

2. Jumat Pon

Jumat Pon dalam ramalan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan karakter yang sensitif dan mempunyai intuisi kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu membaca situasi maupun memahami perasaan orang lain dengan cukup baik.

Sikap tenang dan lembut membuat mereka mudah dijadikan tempat bercerita. Banyak orang merasa nyaman meminta nasihat kepada Jumat Pon karena mereka dianggap mampu mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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