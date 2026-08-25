15 Weton dengan Karakter Kuat, Dipercaya Punya Jalan Hidup Penuh Kemudahan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa perpaduan hari dan pasaran dapat menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Ada pula kepercayaan mengenai sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter kuat, aura positif, dan jalan rezeki yang relatif baik. Istilah “berkelas” dalam konteks ini merujuk pada karakter yang dinilai memiliki wibawa, keteguhan hati, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Perlu dicatat, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi atau masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat 15 weton yang disebut memiliki karakter istimewa serta dipercaya mempunyai peluang rezeki yang baik. Berikut daftarnya:

1. Minggu Wage Minggu Wage memiliki jumlah neptu 9, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Wage sebesar 4.

Dalam kepercayaan tersebut, pemilik weton ini digambarkan sebagai sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan alami. Mereka dinilai tekun, mandiri, serta mampu memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya.

Keteguhan menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka dipercaya tidak mudah berubah pendirian dan berani mengambil keputusan meskipun harus berjalan tanpa banyak dukungan.

2. Selasa Pon Selasa Pon mempunyai neptu 10, hasil penjumlahan hari Selasa 3 dan pasaran Pon 7.

Orang yang lahir dengan weton ini disebut memiliki keberanian dalam menentukan pilihan hidup. Mereka cenderung berpegang pada prinsip dan tidak mudah mengubah pendirian hanya karena tekanan dari lingkungan.