Bukan Orang Biasa, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Hidup Menuju Derajat Tinggi

seseorang yang derajatnya mencapai ningrat
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran yang kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga rezeki seseorang.
Primbon Jawa juga mengenal sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah ketika berada dalam situasi sulit dan mampu menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk bangkit.
Dalam kepercayaan tersebut, kesuksesan tidak selalu datang sejak usia muda. Ada weton yang justru diyakini harus melewati berbagai rintangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih mapan, memiliki kedudukan baik, atau mencapai kesuksesan dalam usaha.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki karakter kuat dan peluang untuk meraih derajat serta keberhasilan tinggi.
Jumat Legi dipercaya mempunyai karakter yang kuat dalam menghadapi perjalanan hidup. Mereka disebut tidak selalu mendapatkan kemudahan sejak awal, bahkan terkadang harus melewati berbagai tantangan sebelum menemukan kehidupan yang lebih baik.
Namun, kesulitan tersebut justru dipercaya membentuk mental yang tangguh. Pemilik weton ini digambarkan terbiasa bekerja keras dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kegagalan.
Salah satu sifat yang dianggap menjadi kekuatan mereka adalah kegigihan. Ketika rencana pertama tidak berhasil, mereka cenderung mencari cara lain untuk mencapai tujuan.
Dalam ramalan tradisional, karakter tersebut membuat Jumat Legi dianggap memiliki peluang untuk mencapai posisi terhormat serta kehidupan ekonomi yang semakin baik seiring bertambahnya pengalaman.
Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan kecerdasan, intuisi, dan karakter yang kuat. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membaca keadaan sebelum menentukan langkah.
Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Alih-alih berhenti, mereka cenderung mencari strategi baru agar masalah dapat dilewati.
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