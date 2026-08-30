4 Zodiak yang Ahli Mencari Topik dengan Pacar, Bikin Hubungan Mereka Semakin Dekat dan Harmonis

JawaPos.com - Komunikasi yang baik dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik di dalam hubungan.

Salah satu manfaat terbesar dari komunikasi yang baik adalah kemampuan untuk membicarakan berbagai hal dengan pasangan tanpa membuat situasi semakin memanas.

Berdasarkan informasi dari laman Yourtango yang dikutip pada (30/08) berikut empat zodiak yang ahli berkomunikasi serta pandai mencari topik dengan pacar.

Gemini

Gemini memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk saat menjalani hubungan pacaran. Mereka dan pasangan dapat membicarakan berbagai macam hal, mulai dari percakapan ringan sampai pertanyaan besar tentang kehidupannya. Komunikasi yang baik membuat hubungan gemini tetap terasa baru dan menyenangkan.

Libra

Libra cenderung lebih sedikit membicarakan dirinya sehingga pasangan merasa nyaman untuk bercerita tanpa takut dihakimi ataupun dikritik.libra juga selalu berusaha melihat situasi dari sudut pandang pasangan. Libra tidak lupa meluangkan waktu untuk memberikan pujian kepada pasangan dan menunjukkan bahwa mereka mendukung pasangan dalam mencapai tujuan.

Pisces

Pisces juga cenderung menggunakan bahasa yang berkaitan dengan perasaan serta tidak memberikan terlalu banyak tekanan kepada pasangannya. Dengan begitu,perkataan pisces tidak terdengar menyalahkan. Pisces juga benar-benar mendengarkan pasangan sehingga komunikasi dapat berlangsung tanpa kesalahpahaman.

Leo

Leo tidak ingin melewatkan adanya masalah yang mungkin terjadi. Memulai pertengkaran saat kedua belah pihak sedang marah justru akan memperburuk keadaan. Leo memahami bahwa kehilangan kendali pada waktu yang salah dapat membuat hubungan dengan pasangan justru berakhir.