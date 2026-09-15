Tak Selalu Butuh Keramaian, 5 Zodiak Ini Justru Betah Sendirian

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian atau terus-menerus berinteraksi dengan banyak orang. Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu seorang diri justru menjadi cara terbaik untuk beristirahat, berpikir, dan mengisi kembali energi.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak kerap dikaitkan dengan karakter introvert. Mereka biasanya lebih menikmati ruang pribadi, memiliki dunia pemikiran yang kuat, serta membutuhkan waktu sendiri untuk memahami perasaan maupun berbagai hal yang sedang dihadapi.

Bukan berarti mereka tidak mampu bersosialisasi. Hanya saja, mereka cenderung lebih selektif dalam menjalin hubungan dan merasa nyaman ketika memiliki kesempatan untuk menikmati waktu tanpa banyak gangguan dari lingkungan sekitar.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan introvert dan senang menghabiskan waktu sendirian. Apakah Anda termasuk salah satunya?

1. Capricorn Capricorn dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi dan tekad kuat dalam mengejar target. Mereka dapat menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan berusaha mencapai sesuatu yang telah direncanakan.

Kecenderungan untuk bersikap introvert membuat Capricorn lebih mudah berkonsentrasi ketika bekerja tanpa terlalu banyak gangguan sosial. Mereka cenderung memilih fokus pada tujuan dibandingkan menghabiskan waktu dalam aktivitas yang menurutnya kurang penting.

Bagi Capricorn, waktu sendiri juga dapat menjadi kesempatan untuk menyusun strategi dan memikirkan langkah berikutnya. Sikap praktis membuat mereka cukup nyaman menikmati kesendirian selama tetap bisa menjalankan rencana yang dimiliki.

2. Pisces Pisces memiliki imajinasi yang kuat dan dikenal mempunyai sisi kreatif. Mereka sering membutuhkan ruang pribadi untuk menuangkan berbagai ide dan mengeksplorasi dunia yang ada di dalam pikirannya.

Kesendirian bagi Pisces bukan selalu sesuatu yang membuat mereka merasa kesepian. Sebaliknya, momen tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan karya atau sekadar memahami apa yang sedang dirasakan.