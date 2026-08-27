Rezeki Mengalir dari Dunia Usaha, 10 Weton Ini Disebut Berjiwa Entrepreneur

JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki keberanian untuk memulai usaha dari nol. Selain modal, seorang pengusaha membutuhkan ketekunan, kemampuan membaca peluang, keberanian mengambil keputusan, serta kesanggupan menghadapi risiko.

Dalam kepercayaan tradisional Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung aktivitas perdagangan dan kewirausahaan, seperti pandai melihat peluang, teliti mengelola keuangan, hingga memiliki kemampuan membangun relasi.

Tentu saja, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan. Keberhasilan dalam berbisnis tetap dipengaruhi oleh strategi, kerja keras, pengelolaan modal, dan kemampuan beradaptasi.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut 10 weton yang disebut memiliki jiwa pengusaha dan berpotensi mengembangkan usaha kecil menjadi lebih besar.

1. Senin Kliwon Pemilik weton Senin Kliwon dipercaya mempunyai kepekaan yang baik dalam membaca keadaan di sekitarnya. Mereka mampu melihat kemungkinan bisnis dari sesuatu yang mungkin dianggap sederhana oleh orang lain.

Karakter praktis membuat mereka cenderung memilih bertindak daripada terlalu lama berandai-andai. Ketika strategi yang digunakan tidak berjalan sesuai harapan, mereka juga disebut mampu mengubah pendekatan dan mencari alternatif baru.

Kemampuan mengambil keputusan tersebut menjadi modal penting bagi mereka yang ingin membangun usaha secara bertahap.

2. Jumat Legi Jumat Legi sering dikaitkan dengan kemampuan membangun hubungan sosial yang kuat. Pemilik weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan karena memiliki pembawaan yang menyenangkan.

Dalam dunia usaha, kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi tentu dapat menjadi keuntungan tersendiri. Mereka juga disebut memiliki jiwa kepemimpinan yang mendukung ketika harus mengatur tim atau bekerja bersama banyak orang.