Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 25 Juni 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin akan memiliki hari yang fantastis. Hari ini, aquarius harus murah hati dengan waktu dan energi yang dimiliki. Semakin banyak mengungkapkan perasaan, semakin menguntungkan hari aquarius ke depan. 

Selain itu, ada kemungkinan seseorang yang baru akan memasuki hidup aquarius, yang mungkin menjadi salah satu hal yang membuat aquarius tersenyum lebar hari ini. Biarkan hati membimbingmu dalam situasi ini.

Zodiak pisces dapat menantikan hari yang indah di depan. Hari ini akan menjadi salah satu hari dimana pisces akan sangat produktif dan membuat kemajuan signifikan dalam pekerjaan. 

Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan dengan individu yang berada di posisi kekuasaan. Bersiaplah untuk menerima banyak pujian atas pekerjaan yang telah pisces lakukan dengan baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 25 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memperbaiki hubungan asmara saat ini dan melakukan percakapan dengan pasangan sekarang juga. Terkait karir, beberapa gangguan akhirnya menghilang dan aquarius dapat fokus pada pekerjaan.

Sementara itu, lakukan perawatan kulit karena ini penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan kulit. Pada sisi keuangan, lakukan perencanaan cermat yang sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan di bidang keuangan.

Cinta Aquarius

Aquarius dan pasangan mungkin memiliki perbedaan pendapat, tetapi jangan biarkan hal itu merusak perasaanmu terhadapnya. Mulailah memperbaiki hubunganmu dan lakukan percakapan dengannya sekarang juga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 25 Juni 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 25 Juni 2026 | 16.11 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 25 Juni 2026 | 16.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore