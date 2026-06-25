Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin akan memiliki hari yang fantastis. Hari ini, aquarius harus murah hati dengan waktu dan energi yang dimiliki. Semakin banyak mengungkapkan perasaan, semakin menguntungkan hari aquarius ke depan.

Selain itu, ada kemungkinan seseorang yang baru akan memasuki hidup aquarius, yang mungkin menjadi salah satu hal yang membuat aquarius tersenyum lebar hari ini. Biarkan hati membimbingmu dalam situasi ini.

Zodiak pisces dapat menantikan hari yang indah di depan. Hari ini akan menjadi salah satu hari dimana pisces akan sangat produktif dan membuat kemajuan signifikan dalam pekerjaan.

Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan dengan individu yang berada di posisi kekuasaan. Bersiaplah untuk menerima banyak pujian atas pekerjaan yang telah pisces lakukan dengan baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 25 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memperbaiki hubungan asmara saat ini dan melakukan percakapan dengan pasangan sekarang juga. Terkait karir, beberapa gangguan akhirnya menghilang dan aquarius dapat fokus pada pekerjaan.

Sementara itu, lakukan perawatan kulit karena ini penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan kulit. Pada sisi keuangan, lakukan perencanaan cermat yang sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan di bidang keuangan.

Cinta Aquarius