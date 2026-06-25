Ramalan Zodiak Capricorn 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak capricorn perlu bersyukur atas kehadiran teman dan keluarga. Transit ini mendorong capricorn untuk menunjukkan sisi baik dan sensitif dalam diri. Bukan hanya untuk hubungan dengan orang lain, tetapi juga untuk kesehatan diri sendiri.
Manfaatkan hari ini untuk membalas budi orang-orang yang telah banyak membantu perjalanan hidupmu. Capricorn akan merasakan lebih banyak kebahagiaan jika lebih sering mengungkapkan rasa terima kasih.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 25 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn dan pasangan perlu menghindari pertengkaran karena kalian berdua merasa ingin saling mendominasi. Terkait karir, bersiaplah karena capricorn mungkin mengalami perubahan posisi geografis dalam pekerjaan.
Sementara itu, hindarilah paparan sinar matahari berlebihan karena efeknya sangat merusak kulit. Terkait keuangan, jangan membuat keputusan keuangan tergesa-gesa atau capricorn mungkin akan mengalami kerugian.
Cinta Capricorn
Hari ini, mungkin akan ada pertengkaran dengan pasangan karena kalian berdua merasa ingin saling mendominasi. Terkadang, capricorn harus membiarkan pasangan berpikir bahwa dia adalah yang nomor satu dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya.
Karir Capricorn
Hari ini, capricorn mungkin mengalami perubahan posisi geografis dalam karir. Capricorn mungkin berganti pekerjaan atau mungkin hanya berpindah kantor.
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